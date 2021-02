Konkrétní instrukce ještě neexistují, vedení některých škol o tom zatím vede nezávazné diskuze s pedagogy. To je příklad i Základní školy Václava Havla v Poděbradech. Podle ředitele Vlastimila Špinky testování žáků rozhodně smysl má.

„Za posledních 14 dnů jsme z osmi tříd, které zatím mohou chodit do školy, zaznamenali nákazu ve třech třídách. To je dost a ukazuje to, že testování žáků má smysl,“ řekl ředitel poděbradské školy. Konkrétní instrukce však zatím nemá.

Po diskuzi s učiteli si dovede představit takzvaný rakouský model testování žáků. Tamní testy si školáci provádějí sami pod dohledem pedagogů a jsou bezbolestné a jednoduché. Tyčinku stačí zastrčit do nosu jen dva centimetry a její konec pak namočit v příslušném roztoku, který dostávají domácnosti v rámci testovacích sad předem a zdarma.

„Zatím si však tento problém nechceme nasadit do hlav a soustředíme se na výuku. Zkušenost z loňského roku hovoří o tom, že se připravíme na lecjaké situace a nakonec bude všechno jinak,“ poznamenal Vlastimil Špinka.

Nekonečné čekání

Také v Benešově nemají zatím zásadní instrukce ohledně návratu a testování školáků. Ředitelka Základní školy Dukelská Hana Procházková by ráda viděla děti v lavicích. „Už je to čekání dlouhé. Ohledně testování se údajně uvažuje o tom, že by testy na covid-19 probíhaly v rodinách a žáci by pak potvrzení o negativním výsledku s podpisem rodičů přinesli do školy,“ uvedla ředitelka ZŠ Dukelská. „Pořád ale čekáme na informace z ministerstva, které by nám mělo dodat metodiku, jak případné testy budou prováděny,“ doplnila Hana Procházková.

I na Základní škole Žižkov v Kutné Hoře by uvítali testování školáků už doma před cestou do tříd. Zatím nemáme oficiální informace o tom, jak bude testování žáků organizováno, podle informací z médií není jasné, který způsob nakonec ministerstvo zvolí.

„Nejbezpečnější pro všechny aktéry, děti i učitele, se nám zdá ta varianta, že se dítě otestuje v klidu doma, bez stresu, pod dohledem rodiče, a do školy už přijdou pouze zdravé děti s negativním výsledkem testu. Ale samozřejmě uděláme vše pro to, aby se děti mohly co nejrychleji do školy vrátit, už nám moc chybí,“ uvedla zástupkyně ředitele Základní školy Žižkov v Kutné Hoře Jana Nedvědová.

Zatím více nejasností než konkrétních informací má také ředitelka kladenské Základní školy ve Vodárenské ulici Zuzana Holečková. „Neumím si dost dobře představit, jak bychom testovali. Všude jinde testují v ochranných oblecích a my s našimi pracovníky jen s rouškou? Odebrané vzorky pak povezeme někam sami například hromadnou dopravou? Na tyhle otázky zatím nemáme odpověď,“ konstatuje ředitelka.

Pokud by si Zuzana Holečková mohla vybrat způsob, preferovala by domácí testování, aby dítě do školy ráno přicházelo s čerstvým potvrzením o bezinfekčnosti. Pochopitelně i ona vítá předpokládaný návrat dětí do škol, ale musí být jasně daná pravidla. „Osobně bych proto raději volila způsob rotační výuky, kdy jsme schopni zajistit menší počet dětí ve třídách i rozestupy. To se mi jeví jako nejschůdnější,“ konstatovala ředitelka.

Levá ruka neví, co dělá pravá

V berounské Základní škole Jungmannova proti testování žáků nejsou, nicméně to chtějí řešit až to bude aktuální. „Problém s testováním budeme řešit, až nastane. Nyní levá ruka neví, co dělá pravá, až budou určeny parametry budeme se tím zabývat. Můj názor je, že si děti mají otestovat rodiče a poslat je případně do školy. Učitel není zdravotnický personál. Naivně se po více jak 30 letech ve školství domnívám, že učitel má především učit,“ okomentoval situaci ředitel Ivan Souček.

V Králově Dvoře doufají, že v lavicích přivítají aspoň deváťáky. „Určitě bude snaha otevřít třídy pro deváté ročníky. Uvidíme, jestli si ty testy budou děti dělat doma samy, nebo tady ve škole. Osobně bych preferoval, aby se děti testovaly doma. Odpadl by nám problém, kam s tím použitým materiálem. Oficiálně ale ještě nemáme žádné informace,“ poznamenal ředitel Evžen Krob.

Poslední informace hovoří o tom, že by se školáci skutečně měli testovat doma za přítomnosti rodičů. Testy by přinesli dvakrát týdně, bez negativního testu by do společné prezenční výuky nebyli připuštěni. Testovali by se doma PCR testem, ovšem pouze z kraje nosní dutiny. Informace však prý hodlá ministr Plaga ještě v příštích dnech upřesňovat.