Dětský domov se školou pečuje především o děti s poruchami chování. Šikana, agresivita, nerespektování autorit nebo záškoláctví. To je jen část problémů, se kterými se pracovníci u dětí, které se jim dostávají k rukám, setkávají. Až o sedmatřicet takových se dokáží postarat v Jihlavě.

„V minulosti neměly hranice, které by respektovaly. Jsou to děti, co byly schopné na základní škole vynadat učitelům nebo nechodit do škol,“ uvádí ředitel domova Radek Vovsík. Celá řada žáků má za sebou také trestní minulost. „Některé jen drobnou majetkovou, máme tady ale i děti, co se dopouštěly loupežných přepadení,“ popisuje.