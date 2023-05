/FOTO, VIDEO/ Návrat vambereckých mumií - to je název akce, která se uskuteční tento pátek od 18 hodin v Městském klubu Sokolovna Vamberk. Ty mumie se do krypty kostela ve Vamberku vrátily po více než dvou desítkách let teprve ke konci letošního března a jejich podivuhodným příběhem i virtuální prohlídkou krypty provede odborník na slovo vzatý - Jiří Šindelář. Mezi 34 mumiemi, které tu snad už navždy najdou svůj klid, je i záhadná postava vambereckého fexta.

Sestupte s námi do krypty kostela sv. Prokopa ve Vamberku. | Video: Deník/Jana Kotalová

Jsou slavné, přestože většina jejich jmen zřejmě už navždy zůstane tajemstvím. I stovky let po své smrti cestovaly, nejprve do sklepa Muzea krajky ve Vamberku a poté sedm desítek kilometrů do broumovského kláštera, aby se odtamtud po více než dvaceti letech znovu vydaly na cestu - tentokrát domů do Vamberka.

Tento podivuhodný příběh doprovází vamberecké mumie, mezi nimiž je i svobodná paní Magdalena Grambová z Grambu, zakladatelka zdejší světoznámé krajkářské tradice, a také jedna záhadami opředená postava, které se přezdívá „vamberecký fext“.

„Valná většina rakví je otevřena, a tak spatřujeme bezprostředně truchlé pozůstatky těch, kdož v nich uloženi byli k věčnému odpočinku. Většina mrtvých těl jest kupodivu zachována jako uměle konzervována, na nejedné pergamenové tváři jest doposud znatelný výraz, v němž rysy její ztuhly v hodině smrti,“ popisuje Josef František Král v Pamětech města Vamberka své zážitky z návštěvy krypty v roce 1890.

V kryptě kostela ve Vamberku bývalo původně až k 50 mumiím, přesný počet není doposud znám. Kromě Bohuslava z Chrastu a Magdaleny Grambové z Grambu tu byli pohřbeni církevní hodnostáři, významní měšťané, ale také syn varhaníka. Ukládáni sem byli až ke konci 18. století do doby vlády Josefa II., kdy tato praxe ustala.

„Když v měsíci říjnu 1890 prohlíželi jsme se zesnulým již stavitelem Studničkou chrámovou hrobku hledajíce pozůstatky dobroditelky lidu zdejšího Magdaleny Grambové rozené Rajchlovny z Meldeku, zakladatelky zdejšího krajkářství, našli jsme vysokou postavu zmíněného fexta opřenou o jeden z pilířů hrobky. Pozdvihnouce ji zaslechli jsme, že v ní kosti haraší jako v pytli. Po řádném hrobky vyčištění a rakví urovnání postaven fext do jedné z prázdných rakví dubových, aby snad pokoje došel,“ vylíčil Král zkušenost ze setkání s vamberským fextem, vůbec s nejstarší zdejší mumií.

Tím fextem měl být pan Bohuslav z Chrastu, majitel vambereckého panství, u něhož je záhadou už to, jak se mezi ostatní mumie do krypty původně dostal, když v době jejího dokončení byl po smrti už téměř 200 let. Vlastně i ohledně data jeho úmrtí panují nejasnosti. Kde byl pohřben dříve a jak to, že jeho mumie zůstala jako jedna z nejzachovalejších, přestože je mnohem starší?

Lidé vyprávěli o tom, že kůže fexta nemohla být zaživa zraněna a po smrti neshnila. Údajně mu také bývalo dopřáno dožít se dvojnásobné délky života, než bylo obvyklé.

Jak vysvětluje člen Spolku přátel historie Vamberka Miroslav Berger, podle pověsti vlastně takový člověk nezemřel: „Ve Vamberku se tato pověst hodně držela, ale i na dalších místech. Bylo to specifikum celé oblasti východních Čech.“

Hodně takové zkazky pramenily z třicetileté války, po níž se hojně rozšířily. „Bylo to období násilí, bezmoci, beznaděje. Aby to lidé přežili, vznikaly takovéto pověsti. Psalo se i o léčivé moci, tento nesmrtelný měl přenášet sílu na toho, kdo kousek z něj vlastnil. Takový nemrtvý se dal zabít jen skleněnou nebo stříbrnou kulkou,“ vypráví další člen Spolku přátel historie Vamberka Vladimír Sodomka.

I vamberecký fext, který stával opřený o stěnu krypty kostela, má svou pověst. „Bylo to za třicetileté války, byli tady nějací vojáci a v hospodě padla sázka, kdo z nich přinese fexta, aby se s ním mohli napít, ostatní mu zaplatí sud. Jeden se odhodlal a přitáhl ho. Všem v tu chvíli ztuhla krev v žilách, bylo po zábavě, všichni byli zaraženi, voják šel fexta vrátit. Ráno ho našli mrtvého a fexta na svém místě, v ruce měl kus vojenského kabátce,“ líčí Sodomka.

Za třicetileté války se páchala různá zvěrstva, morálka se úplně rozvolnila.

Do krypty kostela ve Vamberku už žádný nezvaný návštěvník nevkročí, leda během virtuální prohlídky. Vizualizaci kostela a krypty vytvořil geofyzik Jiří Šindelář, který už dříve ve Vamberku spolupracoval na návratu tváře Magdaleně Grambové. Na virtuální prohlídku krypty s mumiemi se tak můžete vydat spolu s ním již tento pátek v Městském klubu Sokolovna Vamberk.

Po roce 1985 se v důsledku stavebních zásahů v okolí kostela mikroklima krypty změnilo a začalo docházet k postupnému rozkladu zde uložených těl. Kvůli tomu také část z nich byla v 90. letech minulého století pohřbena do země. Zbylá se stěhovala do sklepa Muzea krajky a v roce 2000 do sklepů broumovského kláštera, kde setrvala do března roku 2023. V pondělí 27. března se mumie vrátily po 23 letech domů, do krypty kostela svatého Prokopa ve Vamberku.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová