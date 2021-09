Sobotní vstupenka pak umožní i prohlídku Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.Veletrh doplní kulturní program, kdy vystoupí například Monika Absolonová, Michaela Dolinová, Roman Vojtek nebo skupina Yoyo Band. Slavnostní zahájení se koná v pátek 10. září v 10.30 hodin. Otevřeno bude od pátku 10. Do středy 15. září, vždy od 9 do 17 hodin.

Z Mírového náměstí, horního vlakového nádraží a autobusového nádraží bude k výstavišti jezdit také kyvadlová doprava. V rámci vstupenky na výstavu budou mít návštěvníci navíc vstup zdarma do expozice Důl Richard v proměnách času v podzemí litoměřické radnice.

„Tématem letošní expozice Zahrady Čech je Galerie. V pavilonu A, který se nachází hned při vstupu do areálu, se objeví kopie známých obrazů, ovšem vytvořených z ovoce, zeleniny a květin,“ láká ředitelka pořádajících Městských kulturních zařízení Michaela Mokrá s tím, že své prezenční stánky v tomto pavilonu mají všichni obchodní partneři v čele s Ústeckým krajem. K vidění zde budou nejkrásnější výpěstky ovoce a zeleniny a v soutěžích úspěšné potravinářské výrobky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.