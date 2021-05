Po dlouhých 151 dnech si dnes mohli lidé přijít posedět například na zahrádku Libockého pivovaru. „Počasí by mohlo být lepší. Pár lidí přišlo, ale prakticky je to stejné jako přes okénko. Dost lidí si také odneslo jídlo s sebou, asi si na to během pandemie zvykli,“ prozradil majitel David Pátek.

Jsme na hraně přežití

Podle něj lidé opatření zatím respektují a sedají si ke stolům po čtyřech, jak vláda nařídila, mezi stoly musí být rozestupy nejméně 1,5 metru.

V Liboci čas během pandemie využili k přestavbě zahrádky. „Stále to ale není ono, jak bych si představoval, pořádné zastřešení stojí dost peněz, my jsme to stavěli svépomocí,“ říká Pátek s tím, že vládou vynucené uzavření z něj vysálo veškeré úspory.

Zachránilo ho pouze to, že rodinný pivovar sídlí ve vlastním objektu. „Termín otevření byl velmi hraniční, do konce měsíce už bychom to asi neutáhli, zabalil bych to,“ říká Pátek.

Je to signál k návratu

Ten, kdo si chce užít venkovní posezení, nesmí mít žádné příznaky nemoci covid-19 a musí mít u sebe potvrzení o podstoupení PCR nebo antigenního testu. Prokázat se může také potvrzením o dokončeném očkování před 14 a více dny nebo o prodělání nemoci během posledních 90 dní. Vnitřní prostory by se mohly otevřít nejspíš v polovině června.

Vláda oznámila pravidla pro restaurace minulé pondělí. Původně si měli dodržování opatření vymáhat sami hospodští, nakonec je ale namátkově kontrolují hygienici a policisté.

„Od začátku jsme říkali, že není možné, aby na nás někdo přehrával tuto povinnost. Věřím, že to nikdo nebude porušovat. Kontrolu očekávám, máme avízo, že hygienické stanice dostaly pokyn, aby chodily a byly přísné, u nás ale určitě neuspějí,“ věří pražský barman a hospodský Václav Vojíř.

Ten v Praze provozuje čtyři podniky, z nichž zahrádku má v Potrefené huse na Smíchově a na Albertově Na Slupi. „Na tu spoléhám, jen co přijde lepší počasí a lidé začnou chodit, mohlo by se díky ní zase začít dařit,“ říká Vojíř s tím, že dnešní den je především signálem pro hosty, aby se začali vracet, a že hospodští jsou připraveni.

Stát náklady nepokryl

„Hosté přišli, ale za normálních okolností by v tomto počasí nikdo venku sedět nechtěl. Lidé si chtějí užít pivo ve skle a oběd v porcelánu a jsou ochotni trpět chlad a riziko deště,“ soudí barman.

Kvůli vládním opatřením ho každá ze čtyř hospod stála vyšší stovky tisíc korun navíc. „Zaplatili jsme je ze svého, abychom uhradili všechny povinné náklady. Stát rozhodně nepokryl všechny náklady spojené s podnikáním. Ale kdyby jeho pomoci nebylo, tak dnes 90 % gastronomie a služeb již neexistuje,“ říká Vojíř s dovětkem, že dnešní rozvolnění je bohužel už pouze pro ty provozovatele, kteří pandemickou dobu přežili a navíc mají zahrádku.

Spor o pravidla pro restaurace rozdělil i pražský magistrát. Ten jim totiž odpustil poplatky za zábor veřejného prostoru jen do konce května.

Primátor Zdeněk Hřib navíc minulý týden oznámil vypovězení 20 smluv provozovatelům zahrádek, protože podle něj bránily v prostupnosti Královské cesty a tzv. Hradebního korza pro pěší. Dalších 31 smluv má být upraveno tak, aby se zmenšila plocha, nebo dispozice zahrádky.

„Vytíženost některých úseků Hradebního korza a Královské cesty dosahovala před pandemií až neuvěřitelných sto tisíc lidí denně. To je stejně jako denně odbaví stanice metra I. P. Pavlova,“ uvedl primátor.

„Poslední dobou se stalo běžnou praxí, že někteří provozovatelé začali prostor ohrazovat dřevěnými deskami nebo fóliemi či je umisťovali na podesty,“ napsal Hřib.

Dojde na odpouštění nájmu?

S tímto krokem ale nesouhlasí opoziční ODS. „K úpravám by však postačilo přistoupit méně revolučně a zodpovědně je upravit. Zahrádky v centru po mnoho let do pražského rozpočtu každoročně přinášely jen na přímých platbách 160 milionů korun, proto si jejich provozovatelé zaslouží vstřícný přístup městské správy,“ míní Filip Dvořák (ODS). O změně pravidel bude jednat pražské zastupitelstvo příští čtvrtek.

ODS navrhuje za umístění zahrádky před provozovnou odpustit podnikatelům nájem. Úleva by platila do konce roku. „Chceme-li vrátit život do města a pomoci místním podnikatelům, měli bychom začít u toho nejmenšího, co pro to můžeme udělat, tedy nevybírat od nich poplatky,“ vysvětlil Zdeněk Zajíček, předseda klubu zastupitelů za ODS.