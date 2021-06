Snahy o zachování 67 zahrádek, na kterých lidé hospodaří už více než půl století, byly neúspěšné. Podle města je vytvoření povodňového parku za 109 milionů korun, který bude fungovat také jako relaxační území, prioritou. Žádná další alternativa, kterou navrhovali během vyjednávání zahrádkáři, nepřinese stejný efekt. Tento týden rada města rozhodla, že zajistí zpracování projektové dokumentace pro 1. etapu výstavby protipovodňových opatřeních na Lužické Nise. Vypracuje ji společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba z Prahy, která za ni dostane celkem 1,861 milionu korun bez DPH.

„Zadání projektové dokumentace na protipovodňová opatření jsme schválili se zpožděním zhruba 4 měsíce. Tuto dobu jsme věnovali na prověření alternativních návrhů, které jsme dostali z území na téma existence nebo neexistence povodňového parku v ulici Wintrova. Poctivě jsme se tím zabývali, nechali jsme analyzovat a spočítat všechna alternativní řešení. Žádné z nich ale nevyšlo lépe než ten povodňový park, se kterým počítá územní plán už od roku 1984. Není to nic proti zahrádkářům,“ řekl náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Jelikož bude příprava projektu trvat několik let, město podle Šolce využije tento čas k nalezení pozemků, kde by mohly vzniknout nové zahrádky. „Během prověřování alternativ se přišlo na to, že jediné, co by se mohlo udělat za stejné, ne-li větší peníze, bylo postavit na pozemcích, které nepatří městu, protipovodňové zdi. V tom případě by se podařilo zachovat část zahrádek, ovšem za cenu, že tam nebude povodňový park. Příležitost na vytvoření relaxačního území povodňového parku je ale tak zajímavá a chtěná, že je lepší povodňový park vytvořit,“ vysvětlil Šolc.

To, zda-li nové místo pro zahrádky nabídne město přednostně zahrádkářům z Wintrovy ulice, není jasné. „Nebudu slibovat něco, co nejsem schopný třeba za tři roky ovlivnit,“ prohlásil Šolc.

Podle předsedy zahrádkářů z Wintrovy ulice Pavla Mračka boj o své zahrádky ještě nevzdávají. „Ještě jsme nedostali výpověď z nájmu. Zatím jde jen o projektovou dokumentaci. O tom, jestli se bude projekt realizovat, rozhodne až nové vedení města. My stále doufáme, že se nám podaří je přesvědčit, že peníze by se mohly investovat lépe a efektivněji,“ řekl Deníku Mraček. Dodal, že hospodařit na zahrádkách budou do poslední chvíle.

„Chápu na druhou stranu lidi, kteří řeknou, že už na to kašlou a nebudou místo dál rozvíjet. Vyhlídka, že půjdeme pryč, je smutná a demotivující,“ vysvětlil Mraček. Vidinu toho, že by jim město nabídlo jiné pozemky, vidí předseda zahrádkářů jako nerealistickou. „Nové zahrádky se budují například ve Vesci, kde bude místo pro 50 lidí. Nás je ve Wintrově ulici 67. Hlad po zahrádkách je přitom všude enormní,“ poznamenal.

Kromě povodňového parku ve Wintrově ulici spadá do první etapy výstavby také protipovodňové opatření v ulici Okružní. „Dále je zde zahrnuto centrum, a to včetně zapracování výstavby Náplavky u krajského úřadu a v neposlední řadě jsou do této etapy zahrnuta i opatření v areálu společnosti Intex,“ uvedl náměstek Šolc.

Koncepci protipovodňových opatření v Liberci kritizují Piráti i opoziční zastupitelé z LOL nebo Zelených. Podle nich se vynaložené peníze na stavbu parku nevyplatí, protože uchrání před vodou majetek v nižší hodnotě. „Absurdní je protlačování tohoto záměru i proto, že v protipovodňovém plánu pro Liberec je mnoho jiných návrhů, kde naopak cena chráněného majetku je násobně vyšší než cena nutná pro vybudování ochranných bariér,“ napsala třeba v posledním čísle městského zpravodaje zastupitelka Zuzana Kocumová (LOL).

Podle Pavla Felgra (Piráti), který se účastnil vyjednávání mezi městem a zahrádkáři, není pravda, že žádné jiné navrhované alternativní opatření nemůže pomoci stejně jako povodňový park. „Dala by se využít zeď, která je naplánovaná od Energomontáží do poloviny ulice Wintrova. Kdyby se dotáhla až na konec ulice, tak ochrání domy a zároveň budou moci být zachovány i zahrádky,“ vysvětlil Deníku Felgr s tím, že jestli se opravdu projekt uskuteční, rozhodne až nové vedení města.