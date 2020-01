Volání po jejím zachování však už není jen předmětem petice, jež se u místních setkala s výraznou podporou, ale je vůlí obecního zastupitelstva. To ve čtvrtek přijalo usnesení požadující budovu – dnes už vlastně historickou – zachovat a upravit tak, aby opět mohla začít sloužit veřejnosti.

Budova by opět mohla začít sloužit veřejnosti

Například nabízet občerstvení, jak o týden ukázala improvizovaná kavárna, jejíž provoz v budově, po téměř patnácti letech spánku otevřené na jediný den, zajistil místní občan Filip Doktor. Měl by prý zájem otevřít tam i stálý podnik nabízející občerstvení, pokud se objekt podaří opravit. Prvních návštěvníků měl 16. ledna přes půl tisícovky – přičemž personál kavárny obsloužil také 150 cestujících z vlaků. A mezi místními lze často zaslechnout i to, že bylo fajn, kdyby právě zde jednou nalezl působiště také provozovatel poštovních služeb.

Vůle představitelů obce je důležitým impulsem pro Správu železnic, kteří již dříve dali najevo, že demolice není nezbytná a o opravě je možné uvažovat. Snahy o záchranu spustila skupina nadšenců již před několika lety – a postupně pro tuto myšlenku získala rozsáhlou podporu. Petici během uplynulých měsíců podepsalo 1911 lidí včetně 771 občanů Všenor (což představuje 58,4 procenta všech dospělých obyvatel obce).

Zastávce již nehrozí likvidace

Právě výsledek hlasování obecního zastupitelstva nicméně označuje za zlomový Marek Kotásek z občanské iniciativy Zastávky Černošice, Všenory, Srbsko (vzniklé v Černošicích již v roce 2012). „Zastávce již nehrozí likvidace,“ řekl s tím, že věří, že se budovy podaří v dohledné době opravit. „Začnou opět sloužit svému účelu, ožijí novými službami – a kultura cestování se u nás konečně posune do 21. století,“ těší se.

Zachování nynějších objektů by přitom nemělo mít dopad na modernost cestování vlakem, který hodně místních využívá i k pravidelnému dojíždění do Prahy. V rámci chystané modernizace by se Všenorští měli dočkat mimo jiné dočkat bezbariérového přístupu k nástupištím i s výtahy – a lidé přijíždějící k vlaku autem nebo na kole také nových parkovacích míst a stojanů.