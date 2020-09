Na Kladensku působí několik facebookových skupin, kde je možné koupit roušky jak jednorázové, tak i látkové; v jedné takové skupině, Roušky (Kladno) – nabídka, poptávky, návody lidé stále nabízejí k prodeji ochranu dýchacích cest. A není snad jednoho dne bez nabídky.

Rozhodně se však nedá říct, že by lidé vzali galanterie „útokem“, jako tomu bylo v březnu v začátcích koronavirové pandemie. Možná to je tím, že lidé mají z jarních měsíců zásoby, případně je stále na trhu dostatek jednorázových ústenek, které si lidé oblíbili – není se po jejich použití víceméně nijak nutné se o ně starat.

„Lidé nakupují už dávno, řekla bych, že to jsou dva, tři týdny. Vše to začalo v době, kdy se mluvilo o tom, že se budou opět nosit roušky,“ řekla Václava Kocková, která provozuje galanterii. Podle jejích slov se některé dny prodá průměrně patnáct metrů látky; někdo koupí půl metru, jiný dva metry.

Lidé se „rozešili“

Galanteristka ale pozoruje zajímavý trend, který by možná bez roušek nepřišel. „Hodně lidí se díky výrobě roušek rozešilo, takže ze šití roušek potom přešlo na módu, šijí si oblečení na sebe, které potom nosí,“ uvedla Václava Kocková.

Velkou poptávku po látkách, ale i dalším materiálu určeném na šití roušek, pozoruje i Zuzana Lancingerová z Idea Creative, které nabízí sortiment pro švadlenky i krejčí. „Určitě lidé znovu začínají šít roušky, poptávka je velká. Teď to je ale takové v klidu, není to ta první mánie, kterou jsme pozorovali na jaře,“ vysvětlila. Ukazuje se ale také, že se lidé ptají i po hotových rouškách, nikoliv pouze po materiálu, ze kterého by si je vyrobili vlastními silami. „Už se ptají, ale my hotové roušky neprodáváme,“ vysvětlila.

Zatímco některé galanterie v kraji upozorňovaly na to, že se ještě nepodařilo obnovit skladové zásoby například v celém sortimentu gumiček, to není případ většiny kladenských galanterií. „Momentálně nic nechybí, skladem věci jsou, to na jaře byly problémy,“ popsala Václava Kocková. „Teď máme vše, tentokrát se to už čekalo, takže se podařilo na vše reagovat rychleji. Od dodavatelů jsme nakoupili tentokrát více,“ řekla k zásobám Zuzana Lancingerová.

Situace v galanteriích za druhé vlny koronaviru:

- galanterie zažívají zvýšený zájem, nejde však o "jarní" nápor

- některé zboží nejde již od března sehnat, užší je výběr např. gumiček

- lidé nakupují jednorázové roušky, dokud jsou na trhu

- lidé mají "našité" roušky z jara, které se chystají využít

- částečně začínají lidé šít i nové