České Budějovice – Technické záležitosti Matyáše Basla fascinovaly od malička. „Zajímal jsem se o techniku vždycky. Bavily mě počítače, sítě a všechno okolo,“ vysvětluje devatenáctiletý mladík ze Sezimova Ústí.

Talent Jihočeského kraje Matyáš Basl . | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Za úspěchy z IT soutěží v programování, tvorbě webových stránek a v kybernetice ho na jeho střední škole nominovali do anketní soutěže Talent Jihočeského kraje 2018. Že by mohl uspět, ho prý napadlo, ale nakonec byl Matyáš Basl stejně překvapený. „Je to super, jsem za to moc rád,“ raduje se z ceny mladý ajťák, který vyhrál první místo v technické kategorii.