Inspektoři Boskovické vyzvali, aby školní řád změnili. Zákaz považují za zásah do soukromí žáků. „Od inspekce jsme dostali nedávno další dopis. Z mého pohledu však stojíme na správném břehu a já bych školní řád neměnil. Druhou variantou je samozřejmě jeho úprava,“ uvedl Holík. Dodal, že o této problematice bude jednat také s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zároveň připustil, že v krajním případě může celá záležitost skončit u soudu.

V boskovické základní škole platí od září mezi žáky zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení ve vyučování. A to i v době přestávek a oběda v jídelně. Výjimkou jsou přestávky před odpolední výukou a povolit použití mobilu může i vyučující.

To se nelíbilo jednomu z rodičů, který poslal na inspekci stížnost. Považoval do za citelný zásah do soukromí. A inspektoři mu dali za pravdu. „Školu jsme opakovaně kontaktovali a zřizovatele vyzvali k nápravě. Plošný zákaz používání mobilních telefonů i o přestávkách vnímáme jako protiprávní a měl by být ze školního řádu odstraněn,“ uvedl náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Boskovičtí učitelé sepsali před časem petici, ve které zákaz používání mobilů obhajují a chtějí, aby je škola i nadále zakazovala i o přestávkách. „Po zavedení zákazu používání mobilních telefonů i o přestávkách se výrazně zlepšilo klima ve škole. Školu navštěvuje více než třináct set žáků a pouze jediný rodič si na tento zákaz stěžoval,“ zdůraznili ve své petici adresované boskovickým radním učitelé základní školy.

S tím, že mobily do třídy nepatří, souhlasí otec dvou brněnských školáků Aleš Matouš. „Škola, kam chodí naše děti, zakazuje nosit telefony do třídy, což je podle mne naprosto v pořádku. Když je zásadní problém, každý učitel má telefonní čísla na oba rodiče. Kolikrát volají i to, že dítěte bolí jen hlava. Když dítě něco potřebuje, může si o přestávce telefonát vyřídit. Navíc, když má ve třídě telefon, tak o přestávce si každé dítě hraje jen se svým mobilem. Když je nemají, povídají si s ostatními, procházejí se spolu, navazují sociální kontakty. A to se mi moc líbí," řekl Matouš.

Podobný zákaz jako v Boskovicích platí také v hodonínské základní škole v ulici U Červených domků. „Ve vyučování, včetně přestávek, a také ve školní jídelně musí mít děti mobily vypnuté. Samozřejmě, když je nějaká mimořádná událost, telefon použít se souhlasem učitele mohou. Toto nařízení ve školním řádu jsme před časem probrali s rodiči a ve školské radě. Schválilo se to bez potíží. Žádné stížnosti na to nemáme,“ uvedl ředitel školy Antonín Slezák.