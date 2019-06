Původně jí za porušení povinnosti při správě cizího majetku a sjednání výhody při zadání veřejné zakázky v hodnotě asi 25 milionů hrozilo až osmileté vězení.

Podle obžaloby totiž zmanipulovala rozhodnutí tak, aby zakázku získala firma Philips, od které nemocnice přístroj zakoupila.

„Modernizaci přístroje může provést pouze výrobce,“ vysvětloval během procesu technik, který dozoroval technickou část řízení. Podle něj svou roli sehrála i autorská práva výrobce.

„Je to, jako bychom chtěli autorizovaný servis vozu od jiného výrobce,“ zdůvodnil, proč se nevolila levnější varianta, a to ta, která by vyplynula z otevřeného výběrového řízení, kde by pak zadavatel vybral nejlevnější nabídku.

„Z podkladů, které byly k dispozici, vyplynulo, že jednací řízení bez uveřejnění je nejlepší možností. Otevřené řízení by bylo jen předstíranou soutěží,“ komentoval už dříve rozhodnutí provést výběr dodavatele modernizace zařízení právník, který byl v roce 2012 vedoucím právního oddělení KNTB.

Zakázka na modernizaci magnetické rezonance byla uzavřena se společností Philips ČR na podzim roku 2012. Rozhodnutí o modernizaci přijalo tehdy představenstvo nemocnice.