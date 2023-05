Otec Metoděj Vít Kout působí jako nemocniční kaplan v chebské nemocnici už deset let. Dochází nejen za pacienty, ale promluvit si s ním může i nemocniční personál. Doposud docházel pouze na oddělení. Od minulého týdne k setkání slouží i nová kaple přímo v budově nemocnice.

Otec Metoděj v chebské nemocnici | Foto: Deník/Roman Cichocki

K čemu konkrétně bude kaple sloužit?

Kaple je místem, kde je ticho, intimní atmosféra, kde si pacient může s kaplanem zcela v soukromí sednout a pohovořit s ním. Jinak chodíme přímo na pokoje, kde navštěvujeme pacienty. Tam je vlastně ten základ celé služby. Kaple je místem modlitby, slyšení, může se použít ke zpovědím, ale třeba také dalším kolegům farářům, kteří nejsou nemocničními kaplany, ale mají mezi pacienty třeba svého farníka. Kaple také v minulosti sloužila k setkávání pracovníků nemocnice a probíhaly tam například vánoční bohoslužby. Výjimkou nebyly ani výroční dny lékařů a sester.

Jsou kaple v nemocnicích běžnou věcí?

Nemocničních kaplí je už po celé republice veliké množství. Dalo by se říci, že v každé větší nemocnici je nemocniční kaple, která je zároveň jakýmsi zázemím pro tamní kaplany. Může si tam jít například odpočinout po nějakém náročném rozhovoru, který prodělal na pokoji. Mohou tam ale zajít i lékaři a ostatní personál. Průkopníkem je motolská nemocnice. Tam je kaplan na pozici primáře a má pod sebou dalších několik kaplanů. V této nemocnici byla jedna z prvních kaplí. Paní doktorka Eva Kalvínská tam po sobě zanechala stopu ve spirituální péči. Byla jednou z průkopnic. Bohužel tragicky zahynula.

Vojenský kaplan: Nejhorší je říct lidem, že jejich nejbližší už nikdy nepřijde

Co si laik může představit pod pojmem nemocniční kaplan?

Je vlastně farářem, duchovním. V mém případě Pravoslavné církevní obce ve Františkových Lázních. Sem do nemocnice docházím jednou týdně. Navštěvuji jednotlivé pacienty, kteří jsou na různých odděleních a přicházím jim nabídnout rozhovor. A v průběhu mé kaplanské služby navštěvuji i zdravotnický personál. Hovoříme spolu o tom, co je pro ně těžké a v čem by uvítali podporu.

Co když je pacient jiné víry?

Kaplanská služba sama o sobě je výsostně ekumenická. (všeobecná, světová, týkající se všech křesťanských církví, sjednocující všechny křesťanské církve - pozn. redakce). A já jako místní kaplan naprosto odděluji svou kněžskou roli, kdy vystupuji jako pravoslavný farář, a tu svoji kaplanskou roli. To znamená, že na pokoj přicházím v civilu nabídnout pacientům rozhovor. Když mezi nimi najdu pravoslavného křesťana, který mi řekne otče, já bych byl rád, kdyby jste mě pomazal v nemoci, abych se uzdravil. V tu chvíli já přicházím v jiný čas už v kněžském oblečení. A buď odsloužíme bohoslužbu na pokoji, když se nemůže pohybovat, anebo zajdeme právě do kaple.

Nemocničním kaplanem může být každý?

Kaplanem může být farář, který má několik let praxe. Mimo své kněžské vzdělání musí ještě prodělat kurz nemocničního kaplanství a musí splnit předepsaný počet hodin praxe pod dozorem staršího nemocničního kaplana. Musí mít také oficiální vyslání od kaplanské asociace, která ho posílá. Já jsem své služby nabídl chebské nemocnici v roce 2013.

Spousta lidí má krásný život, ale žije ho ve shonu, říká kněz Josef Novotný

Zdejší kaple ale není tou první v nemocnici?

Není. Po mém nástupu sem byla v roce 2015 posvěcena první kaple. O pět let později ale byla uzavřena z důvodu rekonstrukce nemocnice. Nyní se opět otevřela v novém prostoru. V místě té původní jsou nyní lékařské pokoje. Historicky zde od samého počátku nemocnice sloužily milosrdné sestry. Rodičky se k nim chodily pomodlit například po porodu. Kdysi to byla většinou výsada řádových sester. Byla to součást jejich duchovní práce. V padesátých letech je režim přesunul do různých zařízení pro mentálně postižené klienty, kde nikdo nechtěl pracovat. Tam jim byly ty sestry dobré. Byly prostě vystrčeny z města na okraj, aby nebyly nikomu na očích.

Co jste zaznamenal mezi lidmi v pozici nemocničního kaplana za těch deset let?

Roste hlavně vztah ke zdravotnickému i ostatnímu personálu. Tam je důležitý vztah důvěry a ti lidé ji vlastně už mají. Důvěra je základ každého vztahu. Pak mě také na ulici poznávají a zastavují lidé, kteří byli kdysi pacienty. Hlásí se ke mě a říkají, otče chodil jste za mnou nebo za maminkou či jiným příbuzným.