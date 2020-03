Muž strávil po svém zadržení dvě hodiny na služebně. Úřady následně rozhodly, že se svou hudební produkcí nedopustil ničeho protiprávního.

"Jednalo se o poklidný jednorázový projev, na kterém byl žalobce (Hensl) předem s policisty domluven. Nebyl důvod pro to, aby policie vyhodnotila jednání žalobce jako možné spáchání přestupku," uvedla předsedkyně soudního senátu Ivanka Havlíková.

Henslovo počínání označila za vyjádření občanského postoje, a tedy ještě přípustnou formu svobody projevu.

Incident se stal 8. listopadu 2017 na náměstí v Lipníku nad Bečvou, kam Zeman zamířil v rámci návštěvy Olomouckého kraje.

Několik desítek lidí přišlo na místo podpořit lipnického rodáka, disidenta a někdejšího mluvčího Charty 77 Tomáše Hradílka, který držel hladovku proti Zemanově opětovné kandidatuře na prezidenta.

Účastníci protestu třímali nad hlavami červené karty a Hensl pustil hudbu z patra místního penzionu. Policie za ním došla a přikázala mu, aby produkci zastavil. Prohledala ho a odvezla ho pryč.

Podle soudkyně byl zákrok nepřiměřený dané situaci a policie neměla nárok na vstup do objektu ani na pokyn k vypnutí přehrávané skladby.

Havlíková podotkla, že okno nebylo po dohodě s policisty otevřené dokořán, v místnosti se svítilo a při zákroku už byla píseň na samém konci.

"Lze důvodně očekávat, že policie znala délku skladby. Neměla indicii o tom, že by ji chtěl žalobce opakovat," řekla soudkyně s tím, že demonstranti chtěli písní připomenout hodnoty 17. listopadu i vzhledem k tomu, že se blížilo výročí sametové revoluce.

Za přestupek proti shromažďovacímu zákonu hrozila Henslovi pokuta až 15.000 korun. Muž tvrdí, že vzhledem ke své předchozí rozmluvě s policisty věřil tomu, že nedělá nic nepovoleného.

"Myslím si, že ten zákrok byl opravdu nepřiměřený. Jsem rád, že se o tom mluví. Vím, že policie to má v takových případech opravdu těžké, ale když se bude chovat přiměřeně, nebudeme to už muset řešit," řekl novinářům po vyhlášení rozsudku.

"Nejhorší byla ta bezmoc. Obklíčí vás skupinka maskovaných lidí, ze kterých ani nepoznáte, že jsou policie, natlačí vás do rohu a křičí na vás," doplnil zvukař.

Postup policistů vůči Henslovi vyvolal kritiku části politiků, zvukaře se zastala ombudsmanka. Zásah prověřovalo policejní prezidium, podle nějž byl však v souladu se zákonem.

Žalované ministerstvo vnitra rovněž trvalo na tom, že postup byl v pořádku. Jeho zástupce Lubomír Janků poukazoval na to, že prezident republiky je chráněnou osobou ve smyslu zákona o policii.

"Nebylo útočeno na to, co je to za skladbu, ale hlasitost hudby byla s to shromáždění narušit," prohlásil.

Podle něj tak existoval zákonný důvod k zajištění Hensla. Dodal, že muž setrval na služebně jen do sepsání úředního záznamu a poté byl propuštěn. Na rozhodnutí soudu reagoval právník tak, že ministerstvo rozsudek zohlední v metodikách vytvářených pro policisty, ale že také ještě zváží podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

Prezident Zeman policii po zásahu poděkoval a označil jej za adekvátní s tím, že řádně povolené shromáždění nemá nikdo právo rušit. Dříve také řekl, že Modlitbu pro Martu má velmi rád, ale v Lipníku zněla jako řev a kakofonie.