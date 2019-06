Získají nájemníci do vlastnictví až stovky městských bytů na Černém Mostě? O tom rozhodne výsledek debaty uvnitř pražské koalice, která je v této otázce rozpolcená.

V první řadě čeká na privatizaci bytové družstvo GJ, složené ze dvou domů. Přesně před rokem totiž souhlasilo minulé zastupitelstvo s prodejem těchto dvou bytových domů za necelých 114 milionů korun zmíněnému družstvu. To v posledních týdnech opakovaně žádalo město o předložení kupní smlouvy, což se ale nestalo.

Prodej pod cenou

Proti chystané privatizaci se postavil radní Adam Zábranský (Piráti), který má v gesci bytovou politiku. Podle něj by byl prodej bytů za cenu kolem 23 tisíc korun za metr čtvereční, dohodnutou předchozím vedením města, pro Prahu extrémně nevýhodný. Oponentní posudky, které si nechal radní vypracovat, stanovily minimálně dvojnásobnou hodnotu. „Prodej bytů pod cenou považujeme za nespravedlivý vůči všem Pražanům, kteří musejí vynaložit mnohonásobně vyšší částky, když si chtějí pořídit vlastní bydlení,“ zdůvodnil Zábranský.

Zastupitelé Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) naproti tomu podpořili společně s opozicí dokončení privatizace obou domů a také čtyř dalších, kde už dali magistrátní úředníci souhlas se založením družstev za účelem prodeje.

Podle radní Hany Marvanové (STAN) by se město nemělo zbavovat bytového fondu, ale mělo by nechat doběhnout už schválené privatizace v duchu principu legitimního očekávání a tak, aby nezklamalo důvěru lidí. „Když dvě strany jednají o uzavření kupní smlouvy už v pokročilejší fázi písemného dojednávání, tak podle občanského zákoníku platí princip předsmluvní odpovědnosti. Ti lidé činili právní kroky směřující k tomu, co jim bylo slíbeno jak politiky, tak úředníky,“ argumentovala Marvanová. Podle ní si nemohou bytová družstva přímo vynutit uzavření kupních smluv, mohla by ale požadovat náhradu škod vzniklých z očekávání koupě.

Zvažují žaloby

Možné žaloby už také připustili právní zástupci družstev. „Magistrát vyrozuměl nájemce, že je prodej možné provést. Vytvořil tím legitimní očekávání, že bude družstvo ve stanovených lhůtách povinné uhradit kupní cenu. Dovolujeme si upozornit, že nebude-li neprodleně uzavřena kupní smlouva a čerpání úvěru tak nebude ukončeno ani do konce června, lze očekávat další zhoršení úvěrových podmínek,“ uvedla advokátka Radka Chlebcová.

Piráti připouštějí kompromis v podobě dokončení prodejů, ale za ceny bližší těm tržním. Podle nájemníků by měly platit dříve dohodnuté částky, protože za odkládání transakcí může prodávající – tedy město. Zástupci nájemníků navíc upozornili, že většina z nich by vyšší ceny nedokázala financovat ani hypotékou.