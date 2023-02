V současné době Javůrek pracuje v civilu v expozici tapíra a koně převalského . Ještě donedávna byl ale jeho hlavní životní náplní chov slonů. „Hned po vojně jsem nastoupil do zoologické zahrady v Ústí nad Labem. Po gazelách a antilopách jsem se vrhnul na slony a stal se vrchním chovatelem. Je to jedna z nejnáročnějších profesí v zoo, co se bezpečnostního rizika týká,“ uvedl.

Sloni se v ústecké zoo chovali v přímém kontaktu. Důslednost při výchově tak byla podle Javůrka zásadní. „Když vydáváte nějaký povel, tak musíte dosáhnout toho, aby vás to zvíře poslechlo. V momentě, kdy to nesplní, a zjistí, že má nad vámi navrch, tak to pak může být problém. Vašim cílem je se dostat na vrchol sloní hierarchie, aby vás brali jako hlavní slonici,“ vysvětlil.

Slečna záložák si oblíbila pěší rotu. Muži mě přijali skvěle, baví mě to, říká

Práce se slony byla náročná a velmi zodpovědná. Začínalo se v sedm hodin ráno hrubým úklidem a po snídani následovala tělesná údržba. „Od půl deváté se provádělo celkové mytí, úprava nehtů, různé veterinární zákroky, pravidelné odebírání krve apod. Následovala procházka po zoo nebo i mimo areál, což jsme dělali jako jediní v Evropě právě díky tomu kontaktnímu chovu. Kromě slonů se během dne staráte i o další zvířata. Většinou jsme odcházeli až kolem sedmé hodiny večerní domů,“ popsal denní režim Javůrek.

Jak udělat slonům radost

V současné době vzpomíná i na vánoční svátky, během kterých některá vybraná zvířata v zoologické zahradě dostala na přilepšenou. Mezi nimi byli i sloni. „Ozdobili jsme jim stromeček plátky ovoce nebo různou zeleninou a místo třásní jsme jim to posypali senem. Kromě toho dostali krabice obvázané jedlým provázkem naplněné dobrotami. Sloni z toho byli vždycky nadšení.“

Podobně to mají v současné době i medvědi, opice nebo žirafy.

Jak tankisté na Libavé krotí Leoparda. Armádní video je hitem internetu

Poslední slonici odvezli ze zoologické zahrady do Francie loni v zimě. Důvodem je neustálý vývoj v chovu slonů. V současné době se chovají skupinově. Obvykle to vyžaduje oddělené pavilony pro samice s mláďaty, pro odstavená mláďata a jeden pro samotné samce, kteří se připouštějí jen na páření.

Záložák Jan Javůrek se o slony staral 23 letZdroj: se souhlasem Jana Javůrka

„Chybí mi to. Po 23 letech práce se slony je to už takový člen rodiny. V současné době se ale soustředím na nový úkol. Po slonech připravujeme pavilon na tapíra, kaloně a na koně převalského. Není to vůbec jednoduché. Je to pro mě zase nová výzva a zkušenost, které se vůbec nebráním,“ popsal svoje pocity aktivní záložák a ženista.

Expertem na techniku

V armádě má s pásovým obojživelným transportérem odježděno nespočetné množství hodin. „V roce 1997 jsem s ním jako záklaďák zasahoval při povodních na Moravě. Proto vím, jak se tato technika chová nejen na souši a klidné vodě, ale i na divoké rozvodněné řece,“ upřesnil svoje zkušenosti. Kromě této specializace je schopný, jak on tvrdí, opravit z vojenské techniky téměř všechno.

„Když jsme povolaní na výcvik, pomáháme s opravami transportérů nebo kolových nakladačů. Baví nás ale i motory. Při této práci se bez důslednosti neobejdete. Odměnou nám všem pak je moment, kdy se nám podaří opravit nepojízdnou techniku,“ doplnil zástupce velitele strojní čety Javůrek.

Po výcviku ostré nasazení. Záložáci z Ostravy zamířili na hranice

Za sebou má mimo jiné také zkušenost s pomocí v záplavami postižené zoo v gruzínském Tbilisi před téměř osmi lety. Velká voda tehdy spláchla i zoologickou zahradu. Z té uteklo asi 30 zvířat, včetně několika šelem.

„Takovou spoušť jsem snad nikdy nezažil. Tuny bahna do tří metrů, zničená auta, změť trosek a suti, které do zoo spláchl příval z výše položených míst. Nejsmutnější bylo vědomí, že tam zahynuli tři ošetřovatelé. V klecích byla ještě uhynulá zvířata, právě tam jsme nejvíc pracovali. Museli jsme je vyprostit a předat tamním ošetřovatelům. Někteří i brečeli, protože své svěřence znali od mláděte a ztratili je během vteřin,“ uzavřel Jan Javůrek smutné vzpomínání.