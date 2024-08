Michal Dvořák dnes 14:25

Policejní pyrotechnici se chystají na likvidaci letecké pumy, kterou dělníci našli minulý týden při výkopových pracích v areálu v Záluží u Litvínova. S přípravou řízeného odpalu však museli počkat až do úterý. Do té doby totiž platilo extrémní nebezpečí samovolného výbuchu, a to kvůli speciálnímu časovači.