„Kuna, která tou dobou pravděpodobně měla mladé, u jedné z voliér úplně roztrhala pletivo a dostala se dovnitř. Během noci nám tak zlikvidovala zvířátka a zřejmě ji to povzbudilo k dalšímu výkonu, protože to samé zopakovala ještě u druhé voliéry. V květnu jsme tak přišli o všechna zvířata. Moc nás to mrzelo, protože jsme je tam měli roky a nikdy se nic podobného nestalo,“ posteskla si kastelánka zámku v Třeboni Erika Suchanová. Kuna ušetřila pouze třetí menší voliéru s andulkami.

Správci zámku se ale se ztrátou zvířat nechtěli smířit a zkusili využít sílu sociálních sítí. „Každá památka musí trochu šetřit a peníze potřebujeme investovat jinde, než do nákupu nových zvířat. Napadlo mě proto zeptat se na sociálních sítích, kde máme hodně sledujících, jestli by někdo třeba nebyl ochotný nějaké to zvířátko věnovat. Mile mě překvapilo, že se našlo tolik lidí, kteří nám chtěli přispět a nakonec jsme museli zvířátka i odmítat,“ přiblížila kastelánka s tím, že kdyby zámek přijal všechna nabízená zvířata, vydalo by to už na poměrně velkou zoologickou zahradu.

Drůbež doplnili roztomilí králíčci

Druhy zvířat ve dvojici klecí se ale oproti původním obyvatelům proměnily. Zatímco dříve to byla především drůbež, nově návštěvníky potěší kromě pestrobarevných bažantů i roztomilí zakrslí králíčci připomínající plyšová zvířátka, jeden klasický králík ale i pět morčat. Právě ta mají za sebou zajímavý příběh. „Morčátka nám přivezla paní z Lipna. Jsou to takoví trosečníci z přehrady, kde je malý ostrůvek s morčaty.

Lidé totiž často pořídí dětem za vysvědčení morčátko a když je přes prázdniny přestane bavit, pak se lidé těch morčátek zbavují tím, že je odvezou na lodi právě na tento ostrov. Vždy na podzim je tam velká spousta morčat, která ale bohužel nepřežijí zimu a zemřou. Děje se to tam údajně už několik let,“ vylíčila Erika Suchanová.

Noví obyvatelé třeboňské zámecké minizoo:

Zdroj: Jana Urbanová

„Paní, která morčátka k nám na zámek přivezla, vždy na podzim spolu se svým manželem na tento ostrov dopluje lodí, malé hlodavce pochytají a snaží se jim najít nový domov,“ dodala kastelánka. Všechna morčata i králíci v zámeckém zookoutku jsou samečci, aby se nezačali množit geometrickou řadou.

Nová zvířata obývají voliéry zámecké zahrady teprve pár dní a chodí je sem obdivovat řada dětí i dospělých. „Jsem ráda, že jsou tu zase zvířátka. Hlavně pro děti je to krásné, chodím sem o prázdninách, když jsou u mě vnoučata a občas se do zámecké zahrady zajdu podívat i já sama, když mám cestu kolem autem nebo na kole,“ řekla paní Ludmila z Třeboňska. Zaměstnanci zámku voliéry na konci návštěvnické sezóny zabezpečili tak, aby se už žádná šelma k jejich obyvatelům nedostala.