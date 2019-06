Projekt nese název Spoznajte historické parky a jeho partnerem je společnost Ifigénia, založená pro tento záměr městem Trenčianské Teplice. „Pokud bude projekt úspěšný, může Slavkov pro zámecký park čerpat půl milionu eur, kde účast města bude desetiprocentní,“ informoval starosta města Michal Boudný.

Zámecký park je hojně využívaný pro kulturní akce. Například při některých hudebních festivalech se po něm za den projdou tisíce návštěvníků. „Současné cesty nejsou v nejlepším stavu a jejich rekonstrukce vyžaduje právě tyto nemalé finanční prostředky,“ uvedl Boudný.

O tom, že si slavkovská dominanta péči zaslouží, místní nepochybují. „Oprava cest by byla stoprocentně vhodná. Chtělo by to ale i obnovu stromů. Už jsou staré a začínají být nebezpečné,“ myslí si třeba Vladislava Kulhánková.