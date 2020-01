Ten bude pro státem chráněnou kulturní památku hledat nového majitele. Místní lidé z toho ale nadšení nejsou. Mají obavy, že postupně chátrající komplex zůstane prázdný a bude pustnout ještě rychleji. Náklady na opravy jdou totiž do stovek milionů korun.

Mluvčí NPÚ Tomáš Pospíšil uvedl, že potřebné kroky pro převod už proběhly. „Příkladem může být získání povolení k nakládání s podzemními vodami ke dvěma studnám, která jsme získali v prosinci minulého roku. Dále byl přestěhován svozový depozitář, došlo k vyklizení jednotlivých budov a převozu některých strojů a zařízení z dílen k využití do jiných objektů ve správě NPÚ,“ řekl Pospíšil.

Jednání o převodu s památkáři potvrdila za ÚZSVM i Michaela Tesařová. „Úřad obdržel minulý týden od Národního památkového ústavu poslední dokumenty potřebné k převodu celého areálu zámku v Doksanech. V současné době tak připravujeme návrh smlouvy o převodu zámeckého areálu,“ sdělila Tesařová s tím, že po převzetí bude ÚZSVM hledat pro zámecký areál nového majitele, který ho bude chtít smysluplně využít.

Nevěří, že najde majitele

Tomu, že by se našel majitel, který by byl rozlehlý komplex budov schopný opravit nebo alespoň zajistit, příliš nevěří starosta Doksan Jaroslav Joska. „Obávám se toho, co bude následovat. Podle mého názoru bude problém najít někoho, kdo by areál chtěl a investoval by do něj,“ poznamenal starosta. To, že by si o památku zažádala obec, nevidí Jaroslav Joska jako reálné. Rozpočet malé obce by na tak velké sousto nestačil.

Ze současného stavu postupně pustnoucích budov není nadšený ani doksanský rodák Václav Šťástka, který nyní žije v nedalekých Dušníkách. „Když vidím současný stav, není mi dobře. Je to zoufalé. Před lety jsme společně s dalšími spolky z okolí žádali ministerstvo kultury, aby byl objekt prohlášen národní kulturní památkou, bohužel bezúspěšně,“ vzpomínal Šťástka.

Podle něj se stav jednotlivých budov zhoršuje každým rokem. „Například ještě před pěti lety byla balustrádová zeď v parku zachovalá, dnes je rozpadlá. Mám fotografie, jak to tu vypadalo dříve, a pamatuji si ještě, když byl obývaný domek hajného, který tu choval i hospodářská zvířata a okolí bylo udržované,“ popsal Václav Šťástka.

Milionové investice

Podle mluvčího NPÚ Tomáše Pospíšila jsou náklady na údržbu rozsáhlého areálu značné a ústav do jejich obnovy investoval nemalé peníze. „Už při převzetí nebyl areál v dobrém stavu. Jeho oprava včetně restaurátorských prací a celého hospodářského dvora by přesáhla 400 milionů korun. NPÚ se snaží zajistit opravy a údržbu v rozsahu, který je pro instituci finančně dosažitelný,“ sdělil Pospíšil.

V minulosti tak byly v areálu státního zámku provedeny nutné opravy střech a krovů prelatury, konventu, sala terreny a staveb v zámeckém parku. „Obnoveny byly střechy hospodářských budov – špýchar, zahradní domek, hájovna a stodola na hospodářském dvoře,“ vypočítal Tomáš Pospíšil.

Součástí komplexu je také rozlehlý park. Jeho údržba od roku 2013 stála 700 tisíc korun. Celkem investoval NPÚ v posledních letech do staveb a areálu státního zámku Doksany částku přesahující 9 milionů korun. „Naposledy v loňském roce proběhlo zabezpečení střech objektů na prvním nádvoří a vstupu do areálu v hodnotě téměř 700 tisíc korun,“ dodal Pospíšil. Připravené jsou také projekty na opravu vnitřní kanalizace a vody v konventu a na další opravy střech.

Převod budov se nedotkne části, která patří ženskému premonstrátskému klášteru. Ten severní část bývalého konventu odkoupil od státu v roce 1997 a zrekonstruoval ji. V současné době tam žijí řádové sestry. Klášter patří k nejstarším v republice. Na začátku 13. století tam vzdělání získávala také Anežka Přemyslovna, později známá jako sv. Anežka Česká. To, zda by premonstráti neměli případně zájem i o zbylou část, se do uzávěrky tohoto vydaní nepodařilo zjistit.