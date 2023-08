Vdova po známém malíři chce zpět zámek Líčkov. Soudní spor se táhne roky

U Vrchního soudu v Praze a krajského v Ústí nad Labem se odehrává právní bitva o to, kdo vlastní zámek Líčkov na Žatecku. Turisticky zajímavá památka s galerií malíře Oskara Brázdy je roky uzavřená, soudní spory se táhnou téměř deset let. Justice řeší civilní žalobu o určení vlastnického práva k nemovitostem i obžalobu pro lichvu a poškození věřitele při správě cizího majetku. Klíčový by v kauze mohl být verdikt Vrchního soudu v Praze, který se očekává v září.

Zámek v Líčkově | Video: Deník/Petr Kinšt