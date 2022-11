Po několikaletém snažení se stal Horset zámeckým pánem. „Pět a půl roku jsem se snažil zámek koupit. Letos na podzim se mi to konečně podařilo. Je to splněný sen,“ usmíval se Horset bezprostředně po tom, co mu prostějovští zastupitelé v úterý 6. září prodej zámku schválili.

Prohlídka interiérů a sklepení vyrazila majiteli doslova dech. „Klíče od zámku jsem dostal před pár dny. První dojmy jsou úžasné. Na druhé straně se mi okamžitě začaly v hlavě honit myšlenky na to, co všechno je potřeba opravit… Je to pro mě obrovská výzva,“ sdělil Deníku nový zámecký pán přímo na zarostlém nádvoří své nově nabyté nemovitosti s tím, že první v předlouhé řadě oprav bude strop nad pódiem.

„Je to nutnost, abych mohl začít s pořádáním kulturních akcí, které by měly celý projekt obnovy živit. Tedy kromě dotací,“ dodává Horset.

Podzemí mě úplně dostalo

Členité sklepení s obřím sálem ohromí na první pohled. „Z prohlídky sklepení mám parádní dojem. To se bude lidem líbit. Podzemí zámku mě úplně dostalo. Hlavně ta velká hala se stropem ve výšce pěti metrů. V té ohromné síni se dají dělat velké věci, navíc je velmi dobře odvětraná, takže se tam dají umístit například i pochodně,“ zasnil se zpěvák a dodal: „Úplně si vybavuji Game of Thrones, jejich podzemní město!“

S opravami se začne v nejbližší době. „V první řadě musím sehnat garanta z Památkového úřadu, který mi bude schvalovat, co zde můžu dělat. Stavební úřad musí povolit projekty, které už nějaké mám a další jsou ve fázi přípravy. Chci, aby byl celý koncept co nejvíce přiblížen středověku,“ poodkryl něco ze svých plánů mladý hudebník.

„Mám už nakoupených plno rekvizit v podobě štítů, brnění nebo truhel a dalších starožitností. Vzhledem k tomu, že jsem o zámek usiloval už více než pět let, mám i stoly a venkovní podium.“

Voda, elektřina, záchody

První koncert plánuje majitel už na jaře 2023. „V první řadě sem musím zavést vodu a elektřinu. Ruku v ruce s tím musím zprovoznit záchody. Tyhle tři věci jsou zásadní pro další kroky. Pokud chci na zámku pořádat kulturní akce, nedovedu si představit, že se sem bude vozit voda v cisterně a elektřinu bude vyrábět agregát,“ kroutí hlavou Horset a doplňuje: „Pokud budu odvážný, první akce by se zde mohla uskutečnit na jaře. Konkrétně mám v hlavě keltský svátek Beltain, který se koná v předvečer 1. května. Ke Keltům má zdejší místo i vztah. V blízkém okolí byly nálezy dokazující keltské osídlení.“

Zámek ve Ptení



Zámek postavil počátkem 17. století pravděpodobně Hynek Šarovec. Byl to rozlehlý pozdně renesanční patrový zámek s okrouhlými Zámek ve PteníZdroj: Deník/Jiří Kopáčvěžemi v nárožích. V dalších letech měnil zámek často majitele - pobělohorský konfiskát koupil roku 1630 císařský plukovník Miniatti z Campoli, roku 1679 koupil Ptení Václav Bernard z Bartoděj, krátce poté se zámek opět vrátil do držení Miniattiů.



Po vymření rodu byl zámek prodán a od roku 1757 jej vlastnil klášter klarisek v Olomouci. Za nich zámek značně zchátral, využíván byl jen k hospodářským účelům a jeho údržba byla zanedbávána.



Hospodářské využití si zámek udržel i za dalších majitelů hrabat Saint Genois (1825 až 78) i knížat z Liechtensteina (1825 až 1925).



Při pozemkové reformě převzal roku 1925 zámek stát a od něj jej roku 1936 koupilo město Prostějov, které jej vlastnilo do letoška. Od září 2022 je novým majitelem David Hudeček, známý pod uměleckým jménem Horset Vládce.