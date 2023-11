/FOTO, VIDEO/ Na zámku Zbiroh pokračují podzimní večerní prohlídky, které mají jedinečné kouzlo, ještě devíti setkáními. Tři z nich jsou věnovány dětem, které se tam s historií seznamují zábavnou formou. Dozvědí se například, že Karel IV. rád jedl rukama, které si pak otíral o psa ležícího pod stolem.

Večerní prohlídky zámku Zbiroh. I děti se zapojí | Video: Hájíčková Jana

Zatím poslední dětskou prohlídku, na kterou dorazil na Zbiroh i Deník, vedla průvodkyně Anna Říhová. Rodiče s dětmi, které na výlet do historie dostaly různé masky, natáhli na boty návleky a stoupali do prvního patra zámku. Průvodkyně je seznámila s majiteli Zbirohu, kterými byli například panovníci Přemysl Otakar II., Karel IV. nebo Rudolf II. Každá z místností patřila jednomu z nich a období jeho vlády.

„Jestlipak děti uhádnete, co měl Karel IV. nejraději k jídlu?“ ptala se průvodkyně. Děti se hned začaly překřikovat s nejrůznějšími nápady. „Byl to chléb s máslem,“ prozradila Anny Říhová a další otázku směřovala k prostřené tabuli. Chybí něco na stole? „Není tam vidlička,“ hlásil malý chlapec. „Vidlička byla považována za nástroj ďábla, tedy vidle, a proto se používaly jen lžíce a nůž,“ vysvětlila Říhová.

Zdroj: Hájíčková Jana

Největší nadšení ale následovalo, když prozradila, že Karel IV. jedl nejčastěji rukama, které si pak otíral pod stolem o psa. Ten měl díky tomu krásnou lesklou srst.

V místnosti věnované husitům prověřila průvodkyně znalosti starších školáků: „Co je to za zbraň?“ Děti tipovaly: „Mlátička na obilí?“ Ale byl to cep.

Litr vína na uvítanou

V komnatě Rudolfa II. se uprostřed výkladu zjevila kuchařka, která nesla císaři večeři. Jenže zapomněla na víno. „Víno má Rudolf II. moc rád, a proto nechal vysadit na zámku Zbiroh vinice. Je to nejvýše položená vinice v Čechách. A každému hostu musím nalít jeden litr vína do vítací číše. Jelikož by bylo nezdvořilé, aby ji host nedopil nebo odmítl, vždy se lehce opil a Rudolfu II. se s ním daleko lépe vyjednávalo,“ prozradila kuchařka a odešla.

„Která panovnice z rodu Habsburků byla nejslavnější?“ tázala se dále průvodkyně. Starší hoch pohotově odpověděl: „Marie Terezie!“ I ta měla na zámku nachystaný jídelní stůl se zlatými příbory. Vzápětí se na prohlídce objevila i princezna, která zvonečkem přivolala služebnou: „Dones mi korunu,“ poručila jí. Služebná se po chvilce vrátila: „Korunu jsem nenašla, tak jsem přinesla dvoukorunu,“ vtipkovala.

Návštěvníci si pak prohlédli za doprovodu hudby z pohádky Tři oříšky pro Popelku monumentální křišťálové lustry v Muchově sále a nastal čas sundat z bot návleky a vydat se o šest set let zpátky v čase na druhé hradní nádvoří. Tam návštěvníky zaujala bílá paní, která se prošla po ochozu, a nejstarší hradní samostatná věž v České republice. „Snad přijde bílá paní dolů, abych si s ní mohla udělat selfíčko,“ zaznělo od jedné dívky. A později se dočkala.

Rezervace vstupenek

Prohlídka, která trvala hodinu a půl, končila vysvobozením kuchařky z vězení. Připálila totiž princezně narozeninový dort. „Musíte se mnou vydržet v opravdové tmě, čímž mě zachráníte,“ prosila. Děti od ní za odměnu dostaly perníček.

Zdroj: Hájíčková Jana

Nakonec se všichni herci s návštěvníky ochotně vyfotili a děti hlásily rodičům, co se jim líbilo nejvíce. Byly plné zážitků a prohlídku si užily.

Večerní prohlídky se konají pravidelně, důležitá je rezervace vstupenek předem. Dospělý zaplatí 350 korun, děti o 100 korun méně.