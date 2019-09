Doslova za pět minut dvanáct, jak se zmínil při výkladu nový majitel, tomu nejhoršímu scénáři zámek unikl. „Na klenbu tlačila obrovská zátěž a statika byla výrazně narušena. Myslím, že by netrvalo dlouho a zdivo by se doslova rozestoupilo,“ uvedl Daniel Urban, který zámek v Cebivi zhruba před třemi roky koupil a začal s jeho rekonstrukcí.

Výsledky snahy o záchranu mohli zájemci posoudit uplynulý víkend, podívat se přišla řada lidí nejen z Cebivi, ale i z různých dalších míst v okolí. „Já jsem z Okrouhlého Hradiště, což je kousek. Kolem zámku pravidelně jezdíme a ještě před dvěma roky vypadal opravdu hrozně. Jsem mile překvapena, co se tu za ty dva roky podařilo udělat. A přeji majiteli hodně síly do dalších prací,“ řekla Deníku Věra Jandejsková, která se na současnou podobu památkového objektu přišla podívat.

Změnil se k nepoznání

Pokrok v záchraně si pochvaluje také obec. „V poválečném období převzaly zámek statky, které v něm hospodařily a v objektu byly kanceláře, jídelna, sklady. V posledních desetiletích byl ale zámek nevyužívaný a chátral. Jsme rádi, že se nový majitel ihned pustil do opravy a výsledky jsou vidět. Mne osobně nejpříjemněji překvapila upravená zahrada. Pamatuji si, jak zpustlé to místo bylo ještě poměrně nedávno. A teď je k nepoznání,“ okomentoval starosta Zdeněk Kovář zahradu, která má upravené cestičky, nový trávník, okrasné keře a fontánu.

Majitel o cebivském zámku věděl už z dětství. „Často jsem do okolí jezdil. A dlouhou dobu jsem hledal kulturní památku podobného charakteru jako je Cebiv, abych mohl uskutečnit záměry, které mám. A tady jsem ji našel. Zámek mne překvapil, je velmi kvalitně postaven, což jako stavař oceňuji,“ řekl Deníku Daniel Urban.

Od doby, co se pustil do záchrany, se podařilo vyklidit sklepy od metrových nánosů odpadů a splašků, vyklidit a vyčistit všechny místnosti, opravit klenby a omítky v sala terreně (vstupní hala), která dostala i novou dlažbu, opravit řadu dalších prostor, včetně fasády. „Zámek má tři tisíce metrů podlahových ploch, k tomu dalších tisíce metrů budov a prostor okolo. Ale počítám, že do dvou let by to hlavní mělo být dokončeno a pak okolí,“ uvedl s tím, že nejvíce starostí při záchraně právě dala narušená statika.

Po dokončení bude zámek přístupný veřejnosti, částečně jako kulturní objekt, částečně jako hotelové ubytování, zážitkový areál. „Počítám s tím, že tady budu i bydlet,“ dodal majitel s úsměvem.