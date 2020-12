Právě odpadní kanál vedoucí do Valašského Meziříčí až z šestnáct kilometrů vzdáleného areálu někdejší Tesly je spojován nejméně s posledními třemi z celkem čtyř znečištění řeky Bečvy, k nimž od druhé poloviny září došlo.

A mimo jiné možné zdroje je zmiňován také v souvislosti s první a největší ekologickou havárií z 20. září, kdy kvůli masivní otravě kyanidem uhynulo na 40 tun ryb.

Naposledy z výpusti kanálu unikla prozatím neznámá látka ve středu. Ke zmiňované tragédii v rožnovské firmě došlo o den dříve. Policisté nechtějí nešťastnou událost příliš komentovat.

„Mohu jen potvrdit, že jsme vyjížděli na oznámené úmrtí. Více se k tomu nebudeme vyjadřovat, blíže to komentovat či rozvádět,“ řekla dnes Deníku krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Ředitel společnosti Energoaqua Oldřich Havelka označil úmrtí zaměstnance firmy za tragédii.

„Byl to velmi citlivý člověk, introvert. Všechno si nosil v sobě. Nezvládl zřejmě ten tlak okolo, ale pravý důvod neznáme. Všichni ve firmě čteme pořád dokola, co je v případě kontaminace Bečvy nového. Není to pro nás jednoduché,“ řekl Právu Oldřich Havelka.

Policisté v souvislosti s vyšetřováním znečištění Bečvy několik zaměstnanců společnosti vyslechli.

Při středečním úniku neznámé látky do Bečvy se u výpusti z rožnovského kanálu objevily i čtyři leklé ryby. Uhynuly ale zřejmě už o několik dní dříve.

„S největší pravděpodobností už v našich lagunách, protože jsme čistou vodu z nich vypustili a znovu napouštěli neutralizovanou vodu, tedy vodu bez kyslíku. Při tomto procesu v lagunách zůstalo ještě několik kusů drobných rybek,“ řekl Oldřich Havelka Právu.

Totéž ve středu potvrdil také jednatel Územního rybářského svazu pro Severní Moravu a Slezsko Rostislav Trybuček.

„Čtyři uhynulé ryby už byly v rozkladu,“ řekl Trybuček s tím, že ryby mohly být mrtvé už tři nebo čtyři dny a se středečním znečištěním řeky nesouvisí.

Do Valašského Meziříčí ve středu kvůli opakujícím se případům znečištění Bečvy přijel také ministr životního prostředí Richard Brabec. Na setkání s novináři uvedl, že inspektoři České inspekce životního prostředí kontrolují v této souvislosti patnáct firem z okolí. Mezi nimi i meziříčskou chemičku DEZA či právě společnost Energoaqua. Další kontroly chystá také Zlínský kraj.

Řízení nevedeme, koriguje radnice ministrova slova

Ministra také prohlásil, že v případech úniku niklu respektive dusitanového dusíku v říjnu a listopadu došlo k významnému pokroku.

„Podle našich informací už běží konkrétní správní řízení s konkrétními firmami, vede je úřad v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o firmy v areálu Tesla Rožnov,“ sdělil ve středu Brabec.

Informace, na něž se ministr odvolával, ale zřejmě nebyly přesné. Jak dnes Deníku potvrdila mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková, úřad zatím žádná správní řízení nezahájil.

„Žádný podnět na únik dusitanového dusíku městský úřad neobdržel a tedy ani nešetří,“ uvedla mluvčí k druhému z ministrem zmiňovaných úniků, k němuž došlo 24. listopadu.

Správní řízení nezačalo ani v případě události z 27. října, kdy Bečvu kontaminoval nikl.

„V této věci prověřujeme podnět na porušení kanalizačního řádu. Jedná se o úkony před zahájením správního řízení, jelikož šetření není ukončeno, jméno firmy nebudeme sdělovat,“ řekla Petra Graclíková.

Případná výše sankce se podle ní odvine od klasifikace a následného prokázání přestupku.

Co se týče posledního středečního znečištění Bečvy, v tomto případě je rožnovská radnice podle své mluvčí připravená poskytnou součinnost například České inspekci životního prostředí.

Zářijovým únikem kyanidu se Městský úřad také nezabývá, to je podle Graclíkové věcí policie a ČIŽP.