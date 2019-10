Černé stavby, rozpočet Evropské unie na příští programové období nebo agenturní pracovníci. O těchto a dalších tématech jednal ve středu v rámci návštěvy Plzeňského kraje premiér Andrej Babiš a další členové vlády s plzeňskými starosty. Podle předsedy vlády je problém hlavně u zaměstnavatelů, kteří zahraniční dělníky potřebují.

„Setkání se starosty jsou pro mě vždy inspirativní. Zaměstnávání zahraničních pracovníků je v Plzeňském kraji velké téma, způsobuje zde obrovské problémy. Starostové apelovali na znovuzavedení přechodného pobytu,“ uvedl ve středu v plzeňském Parkhotelu Babiš.

„V Plzni je asi 20 tisíc zahraničních dělníků. Problém je u zaměstnavatelů. Pokud oni potřebují lidi a stát povolí, aby zde cizinci pracovali, tak musí existovat i odpovědnost zaměstnavatelů. Tedy, že když u nich zahraniční pracovníci skončí, tak by měli opustit i území naší republiky – pokud si zde okamžitě nenajdou práci,“ dodal premiér, kterého zaskočila existence takzvaných sdílených lůžek. „Jeden ze starostů upozornil na to, že zahraniční dělníci sdílejí jednu postel podle směn v práci. To jsou absurdní věci. Stát s tímto musí něco udělat,“ konstatoval Babiš. Tento problém řeší například starosta Stříbra Václav Votava. „Říká se tomu „teplá lůžka“. Jeden člověk vstane z postele a jde do práce, v té chvíli přichází druhý a ulehne na to samé lůžko – a takhle pořád dokola. Jsem jednoznačně pro zavedení přechodného pobytu,“ řekl Votava.

Předmětem jednání se starosty byla i otázka rekodifikace stavebního zákona. „Řešili jsme také černé stavby, co s nimi. Musíme přitvrdit a zavést sankce. Měli bychom navštívit všechny kraje a čím více starostů přijde na jednání, tím lépe. Je totiž vidět, že informovanost není úplně dokonalá. Rekodifikace je zásadní změna zákona – měli bychom jí věnovat hodně času, aby byli hlavně starostové dobře informování, a aby pochopili, že cíl je zjednodušit i jim život,“ doplnil Babiš. „Starosty jsme seznamovali s národními dotačními tituly, které bude ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašovat v říjnu a v listopadu. V rámci rekodifikace jsme projednali nejdůležitější body, ale na kompletní představení jsme tolik času neměli, proto jsem ráda, že se uskuteční i další výjezdy,“ sdělila ve středu v Plzni ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová.

Premiér se z Parkhotelu přesunul do Fakultní nemocnice na Lochotíně. Po diskuzi se zaměstnanci nemocnice se spolu s ostatními vládními činiteli přesunul do Střední průmyslové školy strojnické v Plzni.