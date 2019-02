Porubské obyvatele, a nejen je, vylekala informace z konce minulého týdne, kdy Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal dokument o zamítnuté žádosti o stavební povolení na dostavbu prodloužené Rudné. Ta už několik let vázne na čtyřsetmetrovém úseku a neshodách se spolkem Skalka a architektem Dušanem Richtárem.

Jednání mezi ním, vedením kraje a také Ředitelství silnic a dálnic však v posledních měsících nabrala zcela nový směr a zamítnuté stavební povolení je toho, na první pohled paradoxně, důkazem.

„Je to dobře,“ potvrzuje náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka. „Zamítli jsme to staré povolení, které počítalo s nízkými protihlukovými stěnami a lávkou, s jejichž podobou nesouhlasili majitelé věcných břemen. Ředitelství silnic a dálnic nyní požádá o nové stavební povolení, které už počítá se sendvičovou lávkou a vyššími protihlukovými stěnami. Je to součást naší dohody,“ vysvětlil úřednický krok Unucka.

Pokud se nikdo proti novému stavebnímu povolení neodvolá, nabude právní moci ke 4. březnu. V takovém případě by zůstala aktuální i další data, zejména to, jež počítá s tím, že by se po dostavěné silnici mohlo jezdit v létě příštího roku.

K TÉMATU

"Pozitivní proces, který v roli mediátora nastartovala politická reprezentace Moravskoslezského kraje a který by měl po dlouhých letech sporů vést k dokončení stavby tzv. prodloužené Rudné v Ostravě, pokračuje. Všechny zúčastněné strany dodržují sliby, na kterých se dohodly koncem loňského roku," stojí v oficiální tiskové zprávě zaslané médiím dnes ráno (5. února 2019).



„Odpůrci stavby stáhli své procesní námitky a podle dohody bylo zastaveno projednávání ‚starého‘ stavebního povolení na dostavbu chybějícího 400metrového úseku silnice. Jakmile rozhodnutí nabude právní moci, požádá Ředitelství silnic a dálnic o vydání nového stavebního povolení. Žádost už bude obsahovat oběma stranami odsouhlasené provedení protihlukových stěn,“ informuje v ní o aktuální situaci náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka. Dodává, že zároveň budou pokračovat jednání o dalších částech celé stavby.



Věci kolem dostavby chybějícího 400metrového úseku prodloužené Rudné se daly do pohybu koncem loňského roku. Díky trvalému a nestrannému jednání představitelů Moravskoslezského kraje i města Ostravy našlo Občanské sdružení Skalka v čele s architektem Dušanem Richtárem, které stavbu dálničního přivaděče blokovalo, shodu s Ředitelstvím silnic a dálnic na technickém řešení protihlukových stěn. To bylo jádrem mnoho let trvajících sporů. Investor stavby připravil projekt, který před hlukem ochrání nejen je, ale také hustě osídlenou část Ostravy-Poruby, kudy komunikace povede.



„Pokud všechno půjde dobře, stavět by se mohlo začít letos na podzim. Jezdit pak příští rok v létě. S důležitou spojnicí, která urychlí cestování mezi Opavou a centrem Ostravy i dálnicí D1, počítá také rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury pro letošní rok. Ale pozor, chybí ještě asi tak ‚dvě stě sedmdesát razítek a ke každému se může vyjádřit padesát lidí‘,“ varuje před předčasným nadšením náměstek hejtmana Jakub Unucka. Další debata bude podle něj o věcných břemenech na pozemku pod budoucí silnicí, která zaručují jejich majitelům právo chůze i jízdy na „druhý břeh“ přes dálniční přivaděč. Problém by měla vyřešit lávka, o jejíž podobě se jedná.



Žádost o stavební povolení pro přepracovaný projekt i s novou lávkou by mohla být podána začátkem března.