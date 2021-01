Teprve před dvěma dny se mrazu podařilo ledem potáhnout celý povrch lipenského jezera. Ledaři se však na tvorbu bruslařské dráhy nechystají, i když to mnohé lidi láká a zkoušejí, jestli je led unese. Pro úpravu ledové magistrály ještě zdaleka nenastaly příznivé podmínky.

Jediné místo, kde se na lipenském jezeře dá bruslit, je v Horní Plané pod vlakovým nádražím. | Foto: Antonín Labaj

„Ve Frymburku Lipno zamrzlo teprve až na Nový rok,“ říká za frymburské ledaře Antonín Labaj. „Vstupovat na led je ale hodně nebezpečné, hlavně u přívozu. Led má tloušťku pouze od jednoho do čtyř centimetrů, někde ani to ne, a to je naprosto nevyhovující. Lidi led zkouší po okrajích jezera a v zátokách, vidí je ostatní a pak jdou na led také.“ Led je tak slabý, že zatím nikdo jeho tloušťku neměří.