Nový investor za něj dal městu milion a usilovně pracuje na jeho oživení. Investovat do něj bude kolem padesáti milionů korun.

Hostinné vlastnilo rozsáhlý areál s polorozpadlými průmyslovými budovami a tunami nepořádku od roku 2011. Získalo ho po zániku výroby v podniku Továrny na stroje (TOS), který skončil v konkurzu. Továrna měla v Hostinném dlouhou historii, která sahá až do roku 1880. Na přelomu 20. století se tam vyráběly parní stroje a turbíny pro celé Rakousko-Uhersko.

DEMOLICE ZAČALA

Radnice nenašla pro areál adekvátní využití a hledala investora. Oslovila 160 společností, aby nakonec v polovině loňského roku uzavřela smlouvu s firmou Stavby Flamberg ze Soběrazi na Jičínsku. Ta se zavázala, že do konce roku 2022 areál na vlastní náklady zrevitalizuje, zbaví ho ekologických nečistot a provede potřebné demolice. Pokud by tento závazek nesplnila, město by získalo areál zpět za stejnou cenu, za jakou ho odkoupilo.

„Areál chceme oživit a znovu mu vdechnout život. Ať už pro potřeby firmy nebo komerční využití, například sklady a kanceláře. Může přinést nová pracovní místa v rámci naší firmy nebo areálu,“ říká Daniel Flamberg, jednatel společnosti Stavby Flamberg. „Naše úsilí je nemalé. Intenzivně pracujeme na oživení areálu. I přes různá úskalí, například v podobě chybějících inženýrských sítí, o které areál v minulosti přišel, a museli jsme je znovu vybudovat. Náklady na vyčištění, demolici, likvidaci odpadů a revitalizaci si vyžádají minimálně 5 až 7 milionů korun,“ upřesňuje.

Jeho firma už poslala k zemi dvakrát vyhořelý objekt sociálního zařízení bývalé slévárny, který byl v nejhorším stavu. Nahromaděný nepořádek naplnil spousty nákladních aut a kontejnerů. „Využíváme naši techniku na drcení a třídění cihelných, betonových, živičných sutí,“ dodává. Opravy zchátralých objektů podle něj přijdou v první etapě na 30-40 milionů korun.

MĚSTU VYTRHL TRN Z PATY

„V první etapě, která by měla skončit na jaře 2021, bude větší část areálu uklizená a některé objekty znovu zprovozněny. Bude to velice nákladná věc, náročnější než novostavba. Ale k čemu jsem se zavázal, to splním,“ ujišťuje Daniel Flamberg, který odkoupením areálu vytrhl městu trn z paty.

Zastupitelé jeho projekt přivítali. „Soubor průmyslových budov pocházejících převážně z konce 19. a počátku 20. století se nacházel v naprosto havarijním stavu. I přes opakované nabídky k prodeji nejevil žádný z investorů o koupi nemovitosti zájem,“ připomíná starostka Hostinného Dagmar Sahánková.

Podepsaná smlouva o prodeji areálu s firmou Flamberg má pevně stanovené podmínky ze strany města, které musí investor dodržet. „Hostinné tak vyřešilo nejen problém jedné z chátrajících budov na svém území, ale do města získalo i stavební firmu, kde vzniknou nová pracovní místa pro obyvatele. Navíc se majitel firmy zavázal zachovat v bývalém průmyslovém objektu cenné historické stavební prvky, které využije a začlení v rámci prováděné rekonstrukce do budoucí stavby a sídla firmy,“ říká Dagmar Sahánková.