Desítky domů, studní a sklepů jsou zaplavené vodou a bahnem. Koryto řeky je stále ucpané desítkami klád a zničenými automobily.

Poškozené jsou mosty, silnice i chodníky. Krizový štáb teď čeká na příjezd hasičské jednotky z Hlučína, která je vybavena speciální vyprošťovací technikou.

Velká voda se do Šumvaldu přihnala po osmé hodině večer a měla obrovskou sílu. Lidé ji měli v domech velmi rychle, mnozí nestihli ani odvézt auta do bezpečnější části vesnice.

„Je to situace, jakou jsme tady nikdy nezažili. Povodně tady bývaly, ale v menším rozsahu. Teď najednou spadlo obrovské množství vody během velmi krátké doby. Spěchal jsem o půl deváté večer do hasičárny, ale měl jsem problém vůbec přejít. Kláda prorazila vrata a veškerá technika byla okamžitě zatopená, nemohli jsme ani vyjet,“ popsal starosta Josef Šenk, který je zároveň dobrovolným hasičem v Břevenci, místní části Šumvaldu.

Dobrovolná jednotka ze Šumvaldu podle něj vyjela do postižené části obce alespoň s cisternou, další auto jim pod náporem povodňové vlny uplavalo.

Ve vesnici jsou teď desítky zaplavených domů, studním sklepů a zahrad.

„V některých domech je vody méně a je v nich zaplavený hlavně sklep, v jiných ale mají v přízemí až metr a půl vody a bahna. Část silnice strhla voda, část chodníků je také pryč a chybí spousta kanalizačních poklopů, které odnesla voda. Než kanály zabezpečíme, neměli by lidé raději vycházet z domu. Silnicí stále proudí voda, je to nebezpečné,“ popsal starosta a to, že v obci přišel jeden člověk při povodni o život, nechtěl komentovat.

Podle policie se jednalo o osmačtyřicetiletou ženu. "Další informace nebudeme k tomuto případu sdělovat," uvedla policejní mluvčí Lenka Vanková.

Velká vlna solidarity

Rozvodněná koryta jsou stále ucpaná kládami a zničenými automobily. Nánosy poškodily mosty a zatím není k dispozici taková technika, která by překážky dokázala odstranit.

V Šumvaldu byl zřízen štáb velitele zásahu, v oblasti na ostraňování následků noční povodně pracují tři desítky jednotek dobrovolných a profesionálních hasičů.

„Na místě je těžká technika ze Záchranného útvaru Hlučín a Jihlava s vyprošťovacím automobilem, hydraulickým nakládacím jeřábem, rypadlem i nakladačem. V postižené oblasti máme také naše speciální kontejnery, jejichž vybavení je určené pro čerpání vody a pro zajištění staticky narušených objektů,“ informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Hasiči vyprošťují automobily z vodních toků, čistí břehy a koryta od nánosů naplavenin, dřeva a dalšího materiálu, aby se řeka mohla vrátit zpět do koryta.

„Práci nám komplikuje poškozená dopravní infrastruktura, utržené cesty i mosty. Na místo byl povolán statik, který zhodnotí stav zatopených objektů. Začínáme také čerpat vodu ze sklepů,“ popsala aktuální situaci mluvčí.

Na místě podle něj pomáhá, kdo může. Objevují se také první dobrovolníci a lidé, kteří chtějí zaplaveným pomoci.

„Přijel sem pán ze Šumperka, dovezl balené vody a čisticí prostředky. Vlna solidarity je velká. Místní občané mohou požadavky hlásit na obecním úřadě, bude jim poskytnutá pomoc. V dalších dnech budeme shánět vysoušeče, nejdřív ale musíme uvolnit hlavní tok a vyčistit koryto, aby se voda vrátila, kam má. Pak teprve můžeme začít s úklidem a vysoušením domů,“ předpokládá další vývoj starosta.