„V souvislosti se zhoršující se dopravní situací jsme dnešního dne krátce před desátou hodinou uzavřeli veškeré hlavní příjezdové komunikace do obce Bedřichov. Silnice budou uzavřené na nezbytně dlouhou dobu proto, aby byla opět zachována jejich průjezdnost,“ řekl mluvčí policie Vojtěch Robovský. Zároveň vyzval k respektování dopravních předpisů a parkování na místech k tomu určených. Na místě je několik policejních hlídek, které se snaží dopravní situaci řešit.

Situace nepřekvapila ani starostu Bedřichova Petra Holuba i přes trvající nouzový stav. Podle něj je situace srovnatelná s předchozími lety, jen dnes dorazili první lyžaři dříve. Většinou přijíždějí kolem 9. hodiny, tentokrát dorazili už v sedm ráno. „Kapacita parkovišť je, ale řidiči aby to měli blíž, tak raději zaparkují na silnici nebo ve škarpách,“ zdůraznil s tím, že na vině je především neukázněnost řidičů. „Není to nic výjimečného, i v minulých letech jsme bojovali s tímto problémem,“ dodal.

„Už v 8 ráno byla obsazena obě parkoviště a kolona, co se nehýbala. Jela jsem prvním skibusem a uvízl v koloně taky. Vystoupili jsme všichni pod Maliníkem a došli pěšky po silnici alespoň tam. Lidi jsou úplně na hlavu, asi tam jezdí už za tmy. Hlavně to jsou teda přespolní,“ popsala situaci paní Blanka z Liberce.

Z důvodu plného parkoviště na Smědavě je komunikace Bílý Potok - Smědava uzavřena už na konci Potoka. „Zastavuje to tam policie a pouští dal vozidla pouze, když jich několik uvolní místa na horním parkovišti,“ napsal na svém facebookovém profilu starosta Hejnic Jaroslav Demčák. Zájemci mohou využít pendlujícího skibusu, který odjíždí z Hejnic vždy v celou a 25 minut.

S postupujícím odpolednem se situace zlepšila. „Pokud nedojde k výrazné oblevě, očekáváme podobné dění i zítra. Budeme připraveni dohlížet nad bezpečností dopravy a dodržování dopravního značení,“ podotkl Vojtěch Robovský.

V 16 hodin došlo k znovuotevření Bedřichova a k obnovení průjezdnosti. „Upozorňujeme občany mířící do horských oblastí Libereckého kraje na povinnost respektování dopravních značení a omezení. Zároveň návštěvníky žádáme o ukázněnost a dodržování vládních opatření,“ zdůraznil Vojtěch Robovský.

Kolaps v Beskydech

Policie uzavřela také silnici třetí třídy do horského střediska Pustevny v Beskydech. „Parkoviště na Pustevnách je zcela zaplněno vozidly návštěvníků. Z toho důvodu je přístupová komunikace na Pustevny z obce Prostřední Bečva uzavřena. Žádáme řidiče, aby dbali pokynů přítomných policistů,“ oznámila policie na svém tweetu v sobotu po poledni.

Vzápětí začala podobná hlášení přibývat také z dalších horských středisek v Moravskoslezském kraji. „Hvězda, parkoviště směrem na Praděd zaplněné. Policisté usměrňují dopravu,“ zněla zpráva, která se objevila v sobotu po 13. hodině.

„Policisté usměrňují dopravu v obci Krasná směr Visaláje na Frýdecko-Místecku. Dbejte pokynů policistů a zvažte návštěvu horských oblastí,“ znělo další aktuální hlášení policie.

„V neděli 10.1.2021 bude ve spolupráci dopravní policie, vedení obce a naší hasičské jednotky pokračovat regulace vjezdu do mohelnického údolí obce Krásná (směr Visalaje)! Žádáme turisty, kteří musí nutně(?) (zvažte!!) vyrazit do přírody, aby využili hromadné autobusové dopravy,“ oznámila při sobotním náporu turistů z celého kraje na své sociální sítě například obec Krásná, která leží pod Lysou horou. „Husto“ bylo po turistické a dopravní stránce během soboty také v jiných místech moravskoslezských hor.

Jeseníky zaplavili běžkaři

Tisíce běžkařů zamířily v sobotu 9. ledna do Jeseníků. Hory poprvé tuto zimu zasypalo dostatečné množství přírodního sněhu. Odstavená auta lyžařů komplikovala dopravu na Skřítku, na Červenohorské sedlo vozí zájemce skibusy.

U kulturního domu v Šumperku postávala v osm hodin ráno skupina lidí ve sportovním oblečení a s běžkami v rukou. Čekali na autobus, který je vyveze do hor. „Jedu na běžky na Sedlo, poprvé v letošní zimě. Rozhodl jsem se jet autobusem. Je to pro mě výhodnější. Nemusím na Sedle parkovat. Chci vyjet na Praděd a pak zpátky do Koutů na vlak, což je ideální. Z Pradědu je to patnáctikilometrový sjezd, tak si to chci užít,“ řekl Lubomír Knápek ze Šumperka.

Lidí jako on vyrazily v sobotu dopoledne do Jeseníků tisíce. Před parkovištěm na Červenohorském sedle se dopoledne tvořila kratší fronta aut. „Přijeli jsme před devátou a už to tady bylo skoro plné,“ poznamenal jeden z lyžařů. Po deváté hodině začala obsluha směrovat řidiče na horní parkoviště v okolí hotelu.

Na Skřítku museli dopravní situaci řešit policisté. Odstavné plochy u zdejšího motorestu jsou mnohem menší než ty na Sedle, i okolí Skřítku přitom patří k nejvyhledávanějším běžkařským cílům. „V sobotu v dopoledních hodinách jsme v okolí Skřítku usměrňovali provoz, houstla zde doprava kvůli nájezdu běžkařů,“ sdělila policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Provoz skibusů v Jeseníkách organizuje třetím rokem Sdružení cestovního ruchu. Letos celý systém prošel velkou změnou. Jako skibusy fungují vybrané linkové spoje mezi Šumperkem a Jeseníkem. Sdružení k nim u dopravce doobjednalo spoje v časech, které jsou pro běžkaře atraktivní. Velkou výhodou je, že lidé spoje najdou ve vyhledávači IDOS.

Trasa skibusů letos kopíruje linku mezi Šumperkem a Jeseníkem. Podle Tomáše Raka se při trasování vycházelo ze zkušeností z uplynulých let. „Jeden rok jsme jezdili i z Lipové, tam se to vůbec neosvědčilo. Následně jsme sázeli na to, že budou lidé cestovat z Ostravy, Opavy nebo Krnova vlakem do Jeseníku. Z tamního železničního nádraží ale jezdilo minimum cestujících. Lidé nám naopak vyčítali, že nejezdíme z centra města. Letos tak jezdíme z autobusového nádraží,“ objasnil Tomáš Rak.

Tisíc lidí na svahu

Přes tisíc vyznavačů zimních radovánek vzalo v sobotu útokem také svahy kolem rozhledny v Repechách na Prostějovsku. Přijeli vesměs auty, a tak je jimi louka u Kopaninky doslova posetá. Zatímco na Hané sněhu moc není, na Drahanské vrchovině panuje zima pohádková a lidé si ji rozhodli pořádně užít.

„Dorazili jsme z Vyškova, tam je spíš bláto než sníh a tady je to paráda. Děcka se vyblbnou, pak posedíme na sáňkách a popijeme čaj s termosky a dáme svačinu. Že je tu spousta lidí nám ani tolik nevadí, přijde mi, že těch kopečků je tu dost a že se tu prostě všichni nějak rozumně rozprostřeme,“ okomentovala dění u rozhledny Olga Březinová.

A ani to, že nikdo při dovádění ve sněhu a při postávání na kopcích nemá nasazenou roušku jí nijak nevadí. „Musíme se přeci všichni trochu nadýchat čerstvého vzduchu, důležitý je respekt k ostatním, ten tu lidé mají, nikdo se na nikoho netlačí, vzájemně si ponecháváme aspoň trochu prostoru. A tak by to podle mě mělo být,“ vysvětlila Březinová.

S povděkem kvituje i to, že v blízkém penzionu Lada je otevřené výdejní okénko. „My tam sice s dětmi nepůjdeme, máme občerstvení svoje, ale chápu, že dát si horký čaj je pro mnohé příjemným lákadlem. A je nutné drobné podnikatele podporovat,“ doplnila Březinová.

Možnost zasáňkovat si či dát si něco k pití a snědku doplňuje v Repechách ještě jedna příjemná věc. A tou je návštěva rozhledny Kopaninka. Zatímco na svazích je lidí spousta, na rozhledně je docela klid, lidé se tam v pozvolném tempu střídají a netvoří se tak žádné fronty. „I my jsme na hoře před půlhodinkou byli, výhled z vršku je super. Sněhové scenérie mají prostě své kouzlo,“ uzavřela Březinová.