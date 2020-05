Symbolicky má jejich vyčištění a restaurování odkazovat k oslavám letošního stého výročí připojení Valticka k Československu. „Pět cihlových studánek, které chceme obnovit, se nachází okolo Tří Grácií. Údajně jich ale mělo být dokonce až devět,“ překvapil jeden z nadšenců, hlohovecký starosta Jaroslav Hajda.

Studánky, které byly původně celé vyzděné a chráněné stříškou, nyní nejsou zavodněné. Důvodem je extrémně nízká hladina spodní vody. „Budeme je nejprve muset prohloubit, aby se vytvořil průtok, voda odtékala, a aby mohla nastupovat další. Předpokládáme, že je třeba jít až o metr či metr a půl níže,“ přiblížil Hajda.

Odkrývat chtějí dobrovolníci studánky postupně. „Provedeme sondy a opatrně začneme výkopové práce. Chceme zjistit přesné konstrukční řešení studánek. Třeba ještě objevíme i něco nového,“ usmíval se Hajda.

Pokud vše půjde podle plánu, v létě by mohlo být hotovo. „Na studánky jsme nechali zpracovat i projekt. Na sběrném dvoře pak shromažďujeme klasické staré pálené cihly z místních cihláren, aby byla podoba studánek co nejvěrnější,“ řekl starosta.

On sám ví o jejich existenci asi pětadvacet let. V této době se jim začal věnovat valtický učitel a dřívější ředitel tamní školy Michal Hyčka. „Přepadem ze studánek vytékala voda do tůněk. Mezi nimi je vidět torzo kulaté stavby, kašny, kde pravděpodobně chovali Lichtenštejni pstruhy. Vše bylo propojené tak, aby pstruhům pořád přitékala čistá voda,“ popsal Hyčka.

Většina lidí, ani místních, podle něj o studánkách neměla ani ponětí. „Téměř splývaly s přírodou. Já jsem kolem rybníčků jezdil pravidelně na kole. Nikdy jsem jim nepřikládal význam. Až později, vedl jsem tehdy kroužek košíkové. S dětmi jsme svolali brigádu a začali okolí studánek čistit,“ vyprávěl Hyčka.

Na forelly, jak se říká studánkám u rybníka Allah čtyři, si pak opět vzpomněl až před dvěma lety. „Tehdy za mnou přišla učitelka deváťáků Iveta Rylichová, že by chtěly děti něco udělat ke Dni Země,“ uvedl.

Až se studánky podaří zcela obnovit, půjde podle Hyčky o další kouzelné místo k setkávání a objevování v Lednicko-valtickém areálu. „Nachází se přímo u turistické trasy. Uvažovali jsme proto i o vysazení stromu republiky, nějaké informační tabuli a podobně,“ naznačil Hyčka.

Studánky vznikly podle valtického historika Daniela Lyčky s největší pravděpodobností pro potřeby lichtenštejnského lesního úřadu a měly tedy i hospodářskou funkci. „Další studánky, ale i hluboké studny, většinou vyhloubené nedaleko nyní již často neexistujících mysliven, se nacházely také v Bořím lese,“ sdělil Lyčka.

Po dokončení největšího hraničního mezníku na světě – Hraničního zámečku, nechal Jan I. Josef kníže z Lichtenštejna vystavět kašnu ozdobenou kamennou sochou nymfy držící urnu. „Z té vyvěrá pramen. Jeho strouha má odkazovat na historickou hranici mezi Markrabstvím Moravským a Dolními Rakousy,“ odkázal na spojitost historik.

Historik Lyčka: Obec Aloh a Allahovy rybníky



Aloch byl největší a jednou ze čtyř zaniklých obcí okolo Valtic. Dalšími byl Königsbrunn čili Královská Studánka, Pottendorf a Kelčinky. Obec se nacházela po pravé straně ze směru od Valtic na Lednici a měla dokonce svoji faru a soud se šibenicí. Její existence byla doložená už v roce 1377, ale do počátku 16. století zanikla, a následně je označená za pustou.

Svůj název Aloch je podle pověsti spojovaný s postupem Tatarů ve 13. století, nebo osmanských Turků o staletí později. Pravděpodobně však pochází výraz ze staroněmčiny – a odkazuje na "Aal Loch" čili úhoří dolík, nebo na "aloch", tedy vypálené nebo vykácené křoví.

Název zaniklé obce dal své jméno i potoku Allahu a soustavě původních sedmi rybníků z něj napájených, takzvaných Allahových rybníků.

Vznikly pravděpodobně ve stejném období jako lednické rybníky nebo Nesyt, tedy na začátku raného novověku. V té době ostatně vytvářeli rybníky v jižních Čechách Rožmberkové. Mezi Allahovy rybníky patří i ten za Třemi Gráciemi, který je ale nyní vypuštěný. Právě za Třemi Gráciemi má vyvěrat i několik studánek.