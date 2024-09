„To už bouchlo?“ ptá se. Moc se diví, že už je po všem. „Oni řekli, že to bude po třetí hodině,“ vysvětluje své překvapení.

Nějakou ránu prý slyšel, ale za bombu to nepovažoval. „Já myslel, že zase spadly plechy, jak byla panelárna. Řekl jsem si, to nic není, dobrý, pohoda, ještě mám do tří čas. Tak jsem se sbalil a šel na tramvaj do Mostu. Doufal jsem, že bude ještě jezdit a já budu dál od tlakové vlny, kdyby náhodou byla,“ svěří se.

Kde přesně žije, světu sdělovat nechce. Má rád svůj klid a bezpečí. Je prostě z Kopist, od rybníčku. Kolem byly dřív i další vesnice - Lipětín, Růžodol i Záluží. V minulém století je ale z mapy vymazal chemický a těžební průmysl.

Bomby má všude okolo sebe

Kšána přiznává strach z bomb. Vždyť na nich žije. Letadla jich kolem za války nasypala tisíce, protože spojenci chtěli hitlerovskou chemičku zničit. „Bomb je tam hafo, ne jenom jedna,“ ukazuje muž k chemičce, kde mohou být ještě stovky nevybuchlých pum.

Když projde kolem novinářů, kteří na hranici zakázaného pásma čekají na zprávy od policie a hasičů, zamíří k Mostu po prázdné hlavní silnici, kam auta ještě nesmí. Kšána je na dlouhou chůzi do města zvyklý. Když mu občas ujede tramvaj, zkracuje si cestu po nové silnici kolem jezera Most.

Život na podivné samotě prý zvládá. Je bez elektřiny, myje se v rybníku. Pitnou vodu shání v okolí. „Není to byt, ale je to bydlení,“ sděluje hrdě. Má postel, noční stolek a když mu dojdou baterky v lampičce, použije svíčku. Nedaleko od něj prý bydlí jakýsi Míra. Ten žije ve zděné šopě, v kůlně po jakési bývalé usedlosti. „Jen já a Míra, nikdo jiný tam nebydlí,“ tvrdí o odlehlé oblasti v okresu Most.

Vypadá spokojeně. Hlásí, že mu stačí pár tisíc ze státní sociální pomoci. „Žiju volně a svobodně, a to mě dělá šťastným,“ prohlásí a kráčí dál směrem na Most.