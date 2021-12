Video umístil na sociální sítě Filip Beneš, který říká, že takto někteří zastupitelé nereagují poprvé. Podle něj se z úst jiných se celkem pravidelně derou peprná slova i během zasedání. jako příklad uvádí výrazy: ať už drží hubu, to je debil, nepouštějte je ke slovu…

K videu se vyjádřil i zastupitel Dašek. "Bohužel jsem reagoval tak jak jsem zvyklý, nestydím se za nic z toho co tam padlo. Jen bych rád uvedl na pravou míru zde zmíněnou hlášku o lidech ve městě. Citoval jsem ne úplně přesně pana Polreicha. Video s ním jsem umístil na sociální sítě. Za zbytek si nesu plnou zodpovědnost a myslím, že již nemám právo setrvávat na postu zastupitele. Byl bych velice nerad, aby ostatní přítomní byli pranýřováni za to co jsem řekl já. Bylo to emotivní zastupitelstvo, ale to mě samozřejmě neomlouvá. Chápu reakce a přijměte mou omluvu a nemusíte se bát už se to nikdy nestane," řekl Dašek.

Vyjádřil se bývalý radní, nyní zastupitel města Jan Kuzebauch. "Po zhlédnutí toho, co se stalo po zastupitelstvu je mi z nás, co by představitelů města, zle. Vše je vyvrcholením dlouhodobého a nekoncepčního řízení města. Úzké vedení je frustrováno, protože se jim vše hroutí pod rukama. To je však pouze ovocem jejich přístupu. Směřování města nemá jasnou koncepci, věci jsou prosazovány na základě ad hoc koaliček. Nepřítel mého nepřítele je můj přítel, alespoň na chvíli. Myslím, že vedení města by mělo přijmout odpovědnost a situaci řešit. Zde ovšem pouhá omluva nemůže stačit. Buďte alespoň jednou chlapi," řekl Kuzebauch.

Starosta Kraslic Roman Kotilínek se k věci vyjádřil také: "Výroky pana Daška mi nepřísluší komentovat. Co se týče mých výroků, řekl jsem, že kdybych popustil uzdu svému naturelu a byl na zastupitelstvech ostřejší, padaly by přesně ta slova, které jsem řekl. Každopádně však nebyly namířené proti nikomu konkrétnímu," řekl Kotilínek. Někteří z přítomných zastupitelů totiž po zastupitelstvu vyzývali starostu, aby byl v rétorice stejně ostrý jako veřejnost.