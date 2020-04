Pro bezpříznakové pacienty nebo ty s lehkým průběhem jsou určeny Bílovecká nemocnice a Lázně Darkov.

Senioři v karanténě by byli umisťováni do Sanatoria Klimkovice. „V nemocnici v Bílovci bychom měli mít 100 lůžek. Počítáme s tím, že by tam byli pacienti se středním stupněm onemocnění. A to hlavně proto, se jedná o nemocniční zařízení," uvedl hejtman Ivo Vondrák a připomněl, že Bíloveckou nemocnici vlastní kraj. Současní pacienti z Bílovce budou přemístěni do nemocnice v Orlové.

Ve dvou lázeňských centrech je dohromady 750 lůžek (Darkov 300 ,Klimkovice 450). „Uvědomujeme si, že to není jen o počtu lůžek, ale i o personálu, který je potřeba k tomu mít k dispozici," uvedl hejtman Ivo Vondrák.

K rozhodnutí krizového štábu se vyjádřili i samotné lázně. „Jednání se samozřejmě nebráníme, protože si uvědomujeme, že je naší povinnosti za současné situace pomoci nejohroženější skupině obyvatel,“ řekla mluvčí Sanatorií Klimkovice Ivana Gračková.

„Jsme ale lázeňským zařízením, které disponuje ubytováním hotelového typu, proto by bylo nutné přizpůsobit tomu strukturu přijímaných seniorů. Informace, které máme zatím k dispozici, jsou nedostatečné, abychom se mohli jednoznačně vyjádřit k tomu, kolik lůžek můžeme nabídnut. Na jednání se zástupci kraje jsme jednoznačně deklarovali ochotu pomoci. Informovali jsme zástupce kraje o našich personálních a technických možnostech,“ dodala Gračková.

V podobném duchu hovořil i mluvčí karvinských Lázná Darkov Miroslav Slaný.

„Jsme součástí krizového scénáře kraje. Pokud kraj rozhodne, že to bude tak, nebo tak, my se tomu přizpůsobíme a pokusíme se vyjít maximálně vstříc, využijeme veškeré naše kapacity, abychom pomohli situaci zvládnout. Podmínkou je ovšem dostatečný počet ochranných prostředků pro všechny naše zaměstnance," zdůraznil Slaný.