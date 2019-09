Situace, které musí hasiči čelit opakované, byla tentokrát naštěstí jen demonstrační. Krajští hasiči tak chtěli upozornit na závažný problém, s nímž se setkávají prakticky denně. Vybrali si k tomu Den požární bezpečnosti, který připadá právě na 13. září. „Nejhorší situace s průjezdností komunikací na sídlištích je večer a v noci. Právě tehdy ale podle statistik vzniká nejvíce požárů v domácnostech,“ upozornil ředitel Hasičské záchranné služby Libereckého kraje Luděk Prudil. Jako příklad uvedl nedávný výbuch plynu s následným požárem v 7. patře panelového domu na Králově Háji v Liberci, kde záchrana osob z vyšších pater probíhala právě pomocí automobilového žebříku. Pokud by ke stejné situaci došlo na sídlišti v Rochlicích, situace by byla horší.

Musí pěšky

Hasiči tak musí příjezd na místo často řešit nestandardním způsobem. Jezdí v protisměru, po chodnících, po trávě. Každý takový manévr s těžkou hasičskou technikou je pro řidiče velmi náročný. Někdy musí hasiči překážející osobní automobil dokonce ručně posunout.

Jenže každý takovýto manévr prodlužuje dobu samotného zásahu. „Hasiči zaparkují, co nejblíž to jde, a pak se musí vydat k místu požáru třeba až do 11. poschodí. Musí jít pěšky, místo aby mohli zachránit ohrožené osoby zvenku, tedy pomocí výsuvného žebříku nebo plošiny,“ připomněla mluvčí krajských hasičů Lucie Hložková. „Vteřiny hrají roli, protože člověk se velice rychle nadýchá zplodin, může ztratit vědomí a naděje na záchranu se zmenšuje,“ vysvětlila.

Stačilo by přitom relativně málo. Totiž aby obyvatelé sídlišť dodržovali při parkování zákon. Ten říká, že při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně tři metry pro každý směr jízdy.

Přijeli pozdě

Lidé však chtějí parkovat co nejblíže u vchodu. Příkladem je modrý osobák, který přímo před zraky hasičů zastavuje v zatáčce. Každý metr je dobrý.

Lidé ze sídliště jsou na podobné excesy zvyklí. „Byli jsme svědkem skoku sebevraha. Paní skočila dřív, než se k ní mohli kvůli zaparkovaným autům dostat hasiči se sítí. Teď se modlíme, aby tu někde nezačalo hořet,“ podotkl jeden z obyvatel sídliště Rochlice při pohledu na vozovku po obou stranách přecpanou parkujícími auty.

„To víte, je to těžké. Pořádná parkoviště tu nejsou, ani je není kde vystavět. A když přijedu večer z práce s taškami, taky chci zaparkovat co nejblíž,“ konstatovala další obyvatelka.

Při požáru by ale obětovala i vlastní auto. „Já bych uzákonila, ať to auto klidně nabourají, to by se pak vyřešilo, život lidí je přeci přednější,“ dodala starší žena.

To ale hasiči razantně vylučují. „Tohle asi úplně možné není, protože výsledkem by byly dlouhé soudní procesy, to je naprosto nereálné,“ vysvětlil velitel družstva Jan Pluhař, který řidiče, čili strojníka, naviguje s přesností hodináře. Auto nakonec zastavuje asi 50 metrů před vchodem, dál musí hasiči s těžkou technikou na zádech a v nehořlavých kombinézách pěšky.

Častější kontroly

Jediné řešení je absolutní respektování pravidel. „Aby si lidé uvědomili, že o život jde jim, ne nám. Měli by přemýšlet o tom, že se k nim nedostanou nejen hasiči, ale ani záchranka,“ upozornil velitel zásahu. „Chápu, že situace s parkováním je složitá, ale my jako hasiči to nevyřešíme,“ doplnil.

Provoz na sídlištích by tak měli častěji kontrolovat městští policisté. Ale to se zase nelíbí místním. „Nemáme parkovací místa a jediné, co město umí, je rozdávat pokuty,“ zlobí se.

Ředitel krajských hasičů to ví, přesto mu nezbývá než opakovat: „O život nejde hasičům, ale občanům tohoto sídliště,“ vzkázal parkujícím řidičům.