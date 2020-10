"Víme, že ta nařízení se střídají stejným tempem jako počasí. Proto chceme raději včas upozornit prodejce dušičkového zboží, že své stánky s věnci a chvojím dnes již z nařízení vlády provozovat nemohou," informovali pardubičtí strážníci. Jejich zásah se nepotkal s pochopením, zpráva na facebookovém profilu strážníků má plno negativních komentářů. "Svinstvo, fakt, hlavně že prodejny narvaný k prasknutí a nikomu to nevadí. Tady vůbec nejde o nějaký vir," napsala například Radka.

"To je hnus… Ty lidi se s tím dělají nějakou dobu a teď jim mají zůstat výrobky doma? No to nemyslíte vážně!" přidala se Zuzana. Prodejců se zasal i pan Mirek: "Stánek byl venku na čerstvém vzduchu, fronty nebyly, nařízení jako rozestupy nebo roušky jsou dle fotek taky v pořádku, a pokud pán měl povolení k provozu této činnosti, tak nevidím jediný důvod co udělal špatně, zvlášť když přeplněné supermarkety kde se desinfekce a hlavně rozestupy nejen totálně nedodržují, ale ani nekontrolují. A právě z tohoto důvodu mi tento váš počin už na základě selského rozumu, který jistě taky máte, přišel přes čáru," vzkázal strážníkům.

Nařízení vlády, na které odkazují strážníci, zakazuje od středy 28. října prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách, stejně jako pochůzkový a podomní prodej.