Zaslouží si šanci. Lidé přispívají na mladíka, který zapálil Penny na Sokolovsku

„Za blbost se platí. Neznám ho, fetuje, pije, nebo je to slušný kluk? Chci o něm vědět více. Určitě přispěji. Je to chudák, je mi ho líto. Supr nápad. Kdyby to bylo na Ukrajinu, to by se ten účet splašil. Ale že je to na kluka, který je v nouzi a dostal by druhou šanci tak né co? Já přispěji.“ To je jen výčet ze stovky komentářů na sociálních sítích po zveřejnění sbírky pro osmnáctiletého mladíka, který nedávno v Chodově na Sokolovsku založil požár tamního Penny a způsobil tak takřka padesátimilionovou škodu.

Penny v Chodově | Foto: Deník/Roman Cichocki