„Bydlím pod Koubkem a bojím se, že po výstavbě bytovek může klesnout cena okolních nemovitostí,“ řekl k tématu změny části lokality Na Koubku z plochy pro občanské vybavení na bydlení smíšené obytné jeden z místních Tomáš Kadlec.

Vrásky na čele mu přidělává i hladina podzemních vod. „Mám na zahradě studnu a nikdy se mi nestalo, že by vyschla. Pokud tam postavíme čtyřpatrové budovy, uděláme podzemní garáže, tak je otázka, co to udělá s vodou. Kdo nám to pak bude kompenzovat?“ neskrýval obavy.

Emoce budí také fakt, že se změna měla původně odehrávat ve zrychleném řízení. „Celé to podle mě bylo udělané velmi potichu. Nejprve jsme o zrychleném řízení ani netušili. To jsme se dozvěděli až na zasedání zastupitelstva. Bylo až podezřelé jak moc na to pan starosta tlačil,“ zamyslela se další obyvatelka Lenka Polívková. Po Chotěboři kolují i různé spekulace o úplatku.

Malé byty

Starosta Chotěboře Tomáš Škaryd (ČSSD) má však pro tento krok vysvětlení. „Spěcháme, abychom tu změnu mohli co nejrychleji schválit. Oddalujeme ji už od ledna. Nijak se nemění navrhovaný účel toho pozemku, pouze by se snížil byrokratický proces. Není to nic, co bychom dělali potají. Dostali jsme nabídku od developera, která by se nemusela opakovat. Čím dříve změnu odsouhlasíme, tím lépe pro město,“ podotkl Škaryd.

Oním developerem je firma Urban Survival, která má dvacetiprocentní podíl ve společnosti SeneCura, jež právě na Koubku staví domov pro seniory. „Chce tam postavit byty 1+kk, což pro mladé rodiny rozhodně není. Navíc si takto malý byt nikdo nekoupí. Skoro to vypadá, jako by z toho mělo být bydlení pro jejich zaměstnance,“ uvažoval Leoš Jelínek, který bydlí hned naproti staveništi.

„Nějaký postranní záměr v tom být musí, protože se byty měly stavět i na sídlišti Severka, ale tamní investor zjistil, že je zkrátka neprodá. Přeprodal to někomu jinému a i ten to teď prý prodává. Tady jich má najednou přibýt sto dvacet a zájem o ně údajně je,“ přidala se Polívková.

Bez zrychleného řízení

S tím ale starosta nesouhlasí. „Vypíšeme výběrové řízení na stavitele a bude se do něj moci přihlásit kdokoliv. Není to tak, že to šijeme někomu na míru. SeneCura s tímto projektem nemá absolutně nic společného,“ reagoval Škaryd na zastupitelstvu.

Bouřlivá debata se na toto téma strhla i na posledním zasedání zastupitelstva. Nakonec většina zastupitelů návrh na změnu schválila, avšak bez zrychleného řízení. „Je to exponovaná lokalita a pálivé téma pro spoustu lidí. Říkali jsme si, že bude lepší vše řešit běžným způsobem, aby nevznikl prostor pro jakékoli pochybnosti. Bude díky tomu i dost času na diskuzi jak zastupitelů, tak s veřejností,“ sdělil místostarosta města David Šafránek (PTZ).

Proti této úpravě územního plánu byli jen opoziční zastupitelé z hnutí ANO. „Na Koubku jsme původně navrhovali krytý bazén, aby všechna sportoviště byla pohromadě, ale když jsme slyšeli přítomnou veřejnost, která tam nic stavět rozhodně nechce, rozhodli jsme se tento názor změnit. Ctíme většinový názor, a pokud by se tam mělo něco stavět, mělo by to nejprve projít referendem,“ vysvětlil své důvody Jaromír Munia (ANO 2011).

Výjimečné místo

„Ještě pár let zpátky jsem si myslel, že je to perfektní zelená plocha, kde by měl být park. Několik architektů mi ale říkalo, že je to plocha vhodná spíše pro rozvoj města. Odborníci by se měli poslouchat, tak jsem svůj názor přehodnotil. Neříkám však, že tam musí vzniknout zrovna bytový dům. Je to cenná rezerva do budoucna,“ svěřil se Šafránek.

Shodný názor má i zastupitel Martin Kovačka (PTZ). „Uvědomuji si, že je to zcela výjimečné místo. Takto velká louka uprostřed města je opravdu rarita. Její využití je ale otázka. Jako rezerva je vedená dost dlouho a myslím si, že je to škoda pozemků. Osobně jsem si na zde vždy představoval bytové domy, což ale neznamená, že tam musí být. Pokud by k výstavbě došlo, přikláněl bych se za větší byty a dům bych reguloval maximální výškou,“ reagoval.

To zastupitel Munia by si nové byty představoval jinde. „Souhlasím, že jsou potřeba, ale ideální je podle mě třeba parcela po bývalé bytové správě v Havlíčkově ulici. Stávající budova teď prošla demolicí, takže nic nebrání tomu, aby se tam postavila bytovka. Klidně by mohla být i vyšší, ničemu by to nevadilo,“ navrhl Munia.

Bílá lavička jako protest

Za park na Koubku vznikl tichý protest v podobě bílé lavičky, ke které je přivázaný papír s údaji, jak který zastupitel hlasoval. „Nevíme, kdo ji tam dal, ale je to takové první semínko parku,“ usmála se Polívková.

Místní chystají i petici. „Plánujeme ji sepsat tento týden. Je tady totiž spousta lidí, kteří s výstavbou bytových domů nesouhlasí,“ prozradila Polívková. „Bitvu proti stavbě domova důchodců jsme prohráli, tak nehodlám prohrát i tu o park,“ přitakal Jelínek.

„To území není potřeba zachraňovat, protože je od začátku určené k zástavbě a nyní pouze rozšiřujeme jejímu možnosti. Park tam být nemůže, protože to územní plán nyní ani neumožňuje. Navíc si myslím, že parků máme dost,“ oponoval starosta Škaryd.

Za pravdu mu dal i zastupitel Jindřich Pospíchal (KSČM). „Dva velké parky, které mohou sloužit pro rekreaci, jsou Třešňovka a Stromovka. Myslím si, že jsou mnohem důležitější. Ať ten dům umístíme kamkoliv, tak se to pokaždé nebude někomu líbit. Osobně budu vždy prosazovat to, aby se Chotěboř rozvíjela,“ uzavřel Pospíchal.