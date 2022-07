Dramatické momenty přinesla nehoda cyklisty, který se ošklivě zranil. Měl na krku velkou a hlubokou ránu, z níž masivně krvácel. Právě v souvislosti s tím se osvědčily ručníky, o něž si záchranář v civilu pohotově řekl obsluze čerpací stanice pohonných hmot. Ruku s nimi pak ve skutečně masivní ráně držel až do příjezdu sanitky ze základny ve Zdibech. „Záchranáři muže ošetřili – a všichni společně i s kolegy z Liberce ho odnesli do přivolaného vrtulníku,“ shrnula záchranná služba na sociální síti další vývoj. Helikoptéra, jež dorazila právě z Liberce, pak pacienta transportovala do vinohradské nemocnice v Praze.

Život řidiči v hořícím autě prý zachraňovali motoristé, které předtím ohrozil

I když ve svém volnu vlastně pomáhal profesionální záchranář, kolegové stejně nešetří slovy chvály. Je prý něco docela jiného zasahovat „v práci“ – a ve chvíli, kdy nemáte k dispozici jakékoli potřebné vybavení ani nablízku kolegu, který vám kryje záda…

Ošetření zraněného cyklisty a jeho transport do záchranářského vrtulníku po nehodě v Brandýse nad Labem.Zdroj: ZZS Středočeského kraje

Proti těmto informacím uvedeným na webu Deníku se však ve čtvrtek ohradil Milan Roubíček; bývalý policista a nyní bezpečnostní pracovník pořádkové a zásahové služby Kruh. On „hlavní roli“ vidí jinak. „Byl jsem přímo u toho a viděl jsem samotnou nehodu, jak mladík naboural s jízdním kolem do výlohy; následně jsem ihned volal a posléze dlouhých 35 minut jsem mu zastavoval krvácení. A hlavně celou dobu jsem ho nenechal usnout – upadal do spánku,“ zdůraznil. S tím, že to byl on sám a ne kdokoli jiný, kdo zastavil krvácení gázou a poté ručníkem. „Neskutečný kolik lidí se na tom priživý,“ komentoval Roubíček původní informace krajských záchranářů.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Monika Nováková Deníku v pondělí sdělila, že příspěvek na facebookové stránce vycházel přímo z informací posádky, která na místě zasahovala. „Cílem bylo vyzdvihnout obětavost jednoho z našich kolegů, který opakovaně ve svém volném čase pomohl lidem, kteří pomoc potřebovali – bez ohledu na to, jestli byl ve službě, nebo ne,“ připomněla. S tím, že kolega v době volna opravdu na místě byl – a na ošetřování zraněného se rozhodně podílel.

Ochranáři zvou dobrovolníky na sobotní sekání a hrabání

Konstatovala, že u podobných událostí se objevují i další obětaví lidé, kteří neváhají pokusit se ochránit zdraví a život dalšího člověka. „To článek nezpochybňuje, nerozporuje – a rozhodně nikomu neubírá zásluhy. Náš příspěvek se týkal přímo našeho kolegy, který, ač v principu nemusel, přispěchal na pomoc,“ uvedla mluvčí krajských záchranářů Nováková. „Jestli pan Roubíček byl skutečně na místě a i on zraněnému cyklistovi pomohl, je to jen dobře – a svědčí to o jeho duchapřítomnosti, ohleduplnosti; taky o tom, že mu lidský život není lhostejný. A za to mu patří naše poděkování – a jistě i vděk poraněného člověka,“ doplnila ještě Nováková.