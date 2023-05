/FOTO, VIDEO/ Vypadá jako dětský pokojíček. Autobusová zastávka ve Slatiňanech na Chrudimsku je vyvedena v růžové a zelenkavé barvě, zdobí ji květiny v truhlících, obrázky i funkční hodiny. Zajímavé je, že její krásu od doby, kdy byla představena veřejnosti, nikdo neponičil, a to ani bezdomovci. Místní lidé si původně aprílového nápadu očividně váží. Chrudimáci, kde je kvůli bezdomovcům problém opravit i jednu z nejohyzdnějších autobusových zastávek, mohou Slatiňákům závidět. A nejen oni.

Záclonky, knihovna, stůl, židle, květiny. Cestující se cítí jako v pokojíčku s pastelovými barvami. | Video: Romana Netolická

Zastávka střed, tak se jmenuje přístřešek, který byl dosud tmavý, zanedbaný a nehostinný, ostatně jak bývá v mnoha městech a vesnicích zvykem. „Řekli jsme si, že to svépomocí změníme. Na obnově pracovali zaměstnanci městského úřadu i brigádníci, každý odvedl kus práce. Co se týče barev, připomínají zmrzlinu, která je v našem městě vyhlášená a jezdí si na ni pochutnat lidé ze širokého okolí. Je to tedy jahodová a pistáciová zastávka,“ řekl Deníku starosta Slatiňan Jan Brůžek.

Na otázku, zda ve městě časem začnou přibývat další 'zmrzlinová' stanoviště, odpověděl slovem 'možná', a tak je pravděpodobné, že se lidé časem dočkají dalšího překvapení.

Kolem sedmé hodiny ráno se do prostor zastávky opírá slunce a barvy se rozzáří. Lidé čekají na autobus a mnozí si prohlížejí knížky, které si mohou vzít domů a časem je vrátit nebo vyměnit za jiné. Díky tomu je nabídka knih žánrově velmi pestrá.

„Náhodou jsem šla kolem a nakoukla do té zastávky. Vybrala jsem si tři knížky, které mne opravdu potěšily. Vím, že vracet je nemusím, ale slibuji, že přinesu náhradní a bude jich víc,“ slíbila asi čtyřicetiletá Jana, obyvatelka Slatiňan. Pokud knih nebude mnoho, je všechno v pořádku.

Podívejte se, jak zastávka vypadala dřív - ZDE

„Nedávno jich kdosi přivezl hromadu a už to tady jako v pokojíčku rázem nevypadalo. Knihobudka má svoje pravidla,“ zdůraznil starosta.

Děti z místní základní školy čekající na autobus si u stolku se židličkami píšou domácí úkoly nebo rychle dojídají svačiny, aby nedostaly od rodičů vyhubováno. I když mají mobilní telefony, čas si kontrolují na nástěnných hodinách, které jdou přesně. „Jo, je to tu pěkný, ale nevím, proč je tady ta knihovna. Zrovna já tedy moc nečtu,“ poznamenal se smíchem chlapec, kterého sledovaly pobavené spolužačky. Jedna z nich se ale knihobudky zastala: „Je to náhodou skvělý nápad,“ oponovala.

Starosta Jan Brůžek bydlí nedaleko „zmrzlinové“ zastávky, a tak pravidelně na pořádek v ní dohlíží. „Nedávno jsem šel v deset hodin večer s konvičkou v montérkách zalít květiny v truhlících a kolem projíždělo policejní auto. A pak se pomalu vracelo. Asi jsem vypadal podezřele,“ usmál se. Připustil ale, že prostory je třeba hlídat, a to i prostřednictvím chrudimské městské policie, aby se v nich neusadili bezdomovci. Už totiž bylo v minulosti pár pokusů o přespání v 'pokojíčku' anebo uspořádání alkoholového večírku.

Zdroj: Romana Netolická

O obsazování autobusových zastávek lidmi bez přístřeší by mohli dlouze vyprávět obyvatelé Chrudimi. Třeba v pátek kolem páté hodiny odpoledne se v Pardubické ulici velmi agresivně hádali muž se ženou, známá dvojice bezdomovců. Když vedení města na facebooku oznámilo, že zastávku kompletně opraví, pod příspěvkem se objevily příspěvky lidí, kteří pokládají rekonstrukci za vyhozené peníze.

„Stejně je to zbytečné, jestli tam budou dál vysedávat a dělat bordel bezdomáči a smažky, do půl roku to bude v tom samém stavu. Nejhorší na tom je, že tihle lidi se vyskytují po celé Chrudimi, takže je vlastně úplně jedno, kde se co obnovuje. Člověk aby nosil v kapse boxera pokaždé, když vyleze ven,“ nebral si servítky diskutující Jenda.

Lavičky jsou všeobecně v Chrudimi velký problém. Když je město nechalo odstranit z prostranství před obchodním střediskem Kateřina, bezdomovce to neodradilo a usídlili se v blízké autobusové zastávce. A když je nedávno kvůli tomu, aby si na sluníčku odpočali kolemjdoucí, vrátilo, vše se nachází ve starých kolejích.

„Včera v poledne parta těchto lidí opět na šrot. Je mi úplně jasné, kam zase chodí vykonávat potřebu. Škoda, bylo to tam čisté a voňavé, po tom, co se to tam vydezinfikovalo. Teď opět je strašný výhled z okna. Chrudimák, co to na Kateřině zná, si na takovou lavičku nesedne,“ řekla Irena, která bydlí v sousedství nákupního střediska.