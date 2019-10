Autobusová zastávka u bývalé pošty v Domašově se proměnila v pietní místo. Hořely zde desítky svíček, stěny dřevěného přístřešku pokrývají školní fotografie.

„V tom místě zemřel sedmnáctiletý chlapec. Zahynul v řece,“ sdělil místostarosta Bělé Robert Neugebauer.

Mladý muž bydlel nedaleko místa tragické události.

„Našli ho v místě, jak jsou ty kameny. Nikdo neví, co se stalo. Je to hrozné. Někdo říkal, že v noci slyšel nějaký křik a auto, ale jestli tam bylo cizí zavinění, to nikdo neví. Pietní místo tady udělali jeho kamarádi,“ řekla žena středního věku, která na zastávce ve středu 30. října dopoledne čekala na autobus.

Černý prapor vlaje na základní škole v Adolfovicích i na střední odborné škole v Šumperku, které mladík navštěvoval.

Případem se zabývá policie.

„Jde o úmrtí mladého muže. S ohledem na rodinu i na probíhající vyšetřování poskytovat nebudeme,“ poznamenala policejní mluvčí Tereza Neubauerová.