Mezi vystupující i Bělorus Sjarhej Smatryčenka, který v Brně žije od roku 2011.

„Loni květnu jsem měl po získání českého občanství možnost jít volit do Evropského parlamentu. Nedokážete si představit, co to pro mě znamenalo. Ve dvaačtyřiceti letech jsem vůbec poprvé volil svobodně, protože v roce 1994, kdy byly poslední svobodné volby v Bělorusku, mi bylo sedmnáct let,“ popsal Smatryčenka.

S proslovy vystoupili také třeba bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová nebo historik Tomáš Řepa z Univerzity obrany, který se zaměřuje na střední a východní Evropy.

Lidé drželi transparenty s nápisy Svobodné Bělorusko, Zastavte násilí nebo Lukašenka neuznáváme. Nechyběli ani vzkazy v angličtině nebo psané azbukou. K vidění byly také červenobílé historické vlajky Běloruska nebo červené a bílé balónky.