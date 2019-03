Zastřelení šelem považují kritici za nepřiměřené a zbytečné. Podle policistů a také k zásahu přizvaných odborníků ze Zoo Zlín ale mimořádná situace neměla jiné východisko. Přednost před zvířaty dostala snaha zachránit napadeného majitele lvů a bezpečnost lidí na místě. Uspání lvů podle odborníků nebylo možné.

„Existuje narkotizační puška. Že ty chudáky zvířata zastřelili, to si doufám ještě někdo odpyká. Nechápu, proč je museli zastřelit, stačilo je uspat. Za chybu chovatele zaplatí zvířata, kam ten svět spěje…“ To jsou jen některé z mnohdy velmi ostrých příspěvků mířených proti odstřelu lvů, které ihned po tragédii začaly plnit internetové diskuse.

Lidé, kteří naopak postup policistů hájí nebo alespoň chápou, jsou na fórech v menšině.

Pravdou je, že „zděchovští lvi“ se v minulých měsících stali jakousi atrakcí a přilákali k výběhu návštěvníky z řad místních i lidí odjinud. Mezi nimi i Moniku Jelénkovou, která netají, že lev i lvice se jí líbili.

„Je jich škoda. Zvířata to byla krásná. Mrzí mě, jak to dopadlo. Shodou všech negativních okolností museli zvířata zastřelit. Kdyby všechno probíhalo, jak mělo, mohlo to skončit jinak. Lvi by třeba byli v úplně jiném prostředí, kde by se nemohlo stát, co se stalo jak chovateli, tak zvířatům,“ řekla Monika Jelénková.

Atrakce pro návštěvy, trable pro sousedy

Bohuslavu Hajdíkovi, který žije ve Zděchově, přítomnost šelem ve vsi nevadila. „Naopak, když přijela návštěva, všichni se chtěli podívat na lva,“ netají Zděchovjan. S výběhem pro lvy ale přímo nesousedí. Připustil proto, že některých nepříjemných projevů zvířat byl tím pádem ušetřen.

„Soucítím s lidmi, kteří bydleli nahoře, v blízkosti. Fakt tam trpěli a byli z toho nešťastní. Lev ve dvě hodiny v noci hodinu v kuse řval a lidé ráno ve čtyři vstávali do práce. To bylo nepříjemné,“ souhlasí Bohuslav Hajdík. Ke kritikům odstřelu lva se nepřipojil. „Zákrok nechávám na odbornících. Jestli zvěrolékař řekl, že je to nepřizpůsobivé zvíře a že by si ho nevzali, zásah byl adekvátní,“ řekl Hajdík.

Řada negativních vyjádření na sociálních sítích udivila starostu Zděchova Tomáše Kocourka. Prozradil, že došlo i na verbální útoky přímo na jeho osobu.

„Dostávám desítky e-mailů, někdo podal i trestní oznámení. Na ty aspoň trochu slušné zareaguji, na některé reagovat nebudu,“ konstatoval starosta.

Připomněl, že v úterý šlo primárně o lidský život.

„Proto policie volila postup, jaký volila. Ze začátku se nevědělo, zda je, nebo není chovatel mrtvý. Byla to jediná cesta, jak se k němu dostat,“ zdůraznil Kocourek.

Lvice březí nebyla

Starosta vyvrátil také informace, které kolují internetem, že mladá lví samice byla březí. „Je to nesmysl. Už při úterním zásahu prohlásil hlavní veterinář zoo Lešná, že nemůže být v tomto věku březí. A to se taky potvrdilo,“ řekl starosta.

Pro obě usmrcená zvířata si přijeli pracovníci svozové firmy.

„Podle mých informací jsou lvi v Olomouci, protože policie si vyžádala jejich vyšetření. Proběhla pitva a má být ještě jedno kontrolní vyšetření. Pak skončí zvířata podle standardních postupů v kafilerii,“ doplnil Tomáš Kocourek.

„Lidé nám podsouvají, že už tady slavíme“

Chovatel Michal Prášek neměl pro chov lvů patřičná povolení. Načerno bez povolení postavil také výběh a kotec pro šelmy. Přes opakovanou snahu vedení Zděchova ale úřady nedokázaly problém účinně vyřešit.

„Lidé nám podsouvají, že už tady slavíme a máme z té události radost. To je nesmysl. Je to tragédie, zemřel člověk, zemřela zvířata. Je to smutný konec, ale určitým způsobem vyústění situace, která tady byla dva a půl roku,“ říká starosta.

Podle něj si většina lidí uvědomuje, že úterní situace byla mimořádná.

„Naštěstí se nic dalšího nestalo. Mohl zahynout další člověk, zvíře mohlo utéct, mohlo být hůř. Nikdo tu nechodí vysmátý s tím, že je to za námi. Cítím ale takové oddychnutí, v rámci etických mezí,“ dodal Tomáš Kocourek.

V úterý zvolený postup hájí také ředitel Zoo Zlín Roman Horský. Reakce veřejnosti označil za neférové.

„Náš tým vyrazil do Zděchova bezprostředně po telefonátu od policie. Zoologové tam jeli s plánem šelmy uspat. Na místě však společně s dalšími zasahujícími museli konstatovat, že nejbezpečnější řešení je lvy usmrtit,“ uvedl Horský.

Samec byl agresivní

Šelmy byly podle něj rozzuřené, navíc uzavřené v objektu, který nevyhovoval bezpečnostním ani chovatelským parametrům. „Lvi byli v malé dřevěné boudě, která měla jen lehkou konstrukci. Vstupní dveře vypadaly spíš jako interiérové a samec lva k nim měl zevnitř přístup. Nebylo tak možné do výběhu bez rizika vstoupit s uspávacími střelami,“ popsal ředitel.

Samec byl podle něj agresivní a situace uvnitř stísněného objektu velmi nepřehledná, takže by se střelec s narkotizační puškou ocitl ve velkém nebezpečí.

„A uvědomme si, že uvnitř byl člověk. Já jsem do poslední chvíle věřil, že mu pomůžeme, že žije,“ řekl Horský.

Doplnil, že uspat zvíře není tak jednoduché. Nezbytná je patřičná příprava, odhad síly zvířete, střelec musí dobře trefit, nezasáhnout kost. To vše může trvat deset i patnáct minut, navíc u rozrušeného, agresivního zvířete se nemusí uspání podařit napoprvé. Ředitel zlínské zoo také zpochybnil tvrzení, že by samice lva byla březí.

„Podle mých informací měla dva roky. Všeobecně se lvice připouštějí až kolem třetího roku. Z chovatelského hlediska, pokud to dělal člověk, který znal situaci a chov zvířat, neměl by to v tomto věku ani dopustit. Předpokládám, že březí nebyla,“ uvedl Horský.

Bylo to nezbytné

Za správností zásahu si stojí i policisté, kteří postup konzultovali s odborníky ze Zoo Zlín.

„Variant bylo více, ale nakonec jsme společně stanovili nejméně rizikový postup s ohledem na bezpečnost všech zasahujících složek i občanů. Abychom se mohli dostat k muži, který se nacházel uvnitř objektu, bylo nezbytně nutné s ohledem na životy a zdraví zasahujících policistů oba lvy zastřelit,“ řekla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková. Vsetínští kriminalisté na případu nadále pracují.