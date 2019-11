Hala hotelu se proměnila v obrovský svatební salón. Šaty stojí vyrovnané v několika řadách, převládají sice tradiční bílé, místy se objevují i jiné barvy. Pánských obleků je vystaveno o poznání méně. "Někdy si říkám, že dřív to bylo jednodušší. Nevěsty si vybraly jedny ze dvou šatů, které byly v nabídce, a měly hotovo. Se svou sestrou vybírám šaty už týdny a pořád se nemohu rozhodnout," říká Brňanka Zuzana Halušková.

Prostorem se nese hudba smyčcového kvarteta a v dolním patře voní zákusky. Svatební dort a další občerstvení totiž k oslavám sňatku neodmyslitelně patří a i na jeho výběr musí zamilované páry myslet. O patro výše je zase nutné vybrat toho správného fotografa, který správně zachytí kouzlo prvního novomanželského polibku. "Dokud jsme svatbu nezačali připravovat, nikdy mě nenapadlo, kolik je toho vlastně potřeba zařídit. Partnerka by to asi zvládla celé sama, baví ji to, ale je toho hodně, tak se snažím aspoň s něčím pomoct. Právě vybíráme výzdobu," svěřuje se návštěvník veletrhu Petr Jelínek.

Výběr je opravdu široký. "Nabízíme setkání s více než stovkou profesionálů, kteří mají pro zájemce připravené slevové balíčky na své zboží. Nechybí ochutnávky svatebních dortů, svatební workshopy nebo módní přehlídka šatů," sděluje za pořadatele akce Iva Vinkler.