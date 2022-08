Jak ona, tak i někteří zastupitelé, zároveň upozornili na rozšíření neregistrovaných soukromých sociálních služeb. „Ty nemusejí dodržovat žádná pravidla, a není na ně žádná kontrola,“ podotkla vedoucí s tím, že jde o jednasedmdesát lůžek u sedmi poskytovatelů.

Rokování zastupitelů Hodonína o S-centru. Možná je výměna za školu v Bažantnici

Poslanec, zastupitel a bývalý ředitel zdejší nemocnice Antonín Tesařík má navíc obavy, jak se situace v tomto ohledu bude vyvíjet v nejbližších třech letech. Tedy do doby, než kraj postaví nový domov se zvláštním režimem v sousedním Rohatci. „A to není v pořádku,“ doplnil Tesařík s tím, že nové zařízení v Rohatci nenahradí ani kapacitu, kterou disponovalo S-centrum před tornádem. Situaci by podle něj mělo vyřešit jen výrazné navýšení lůžek sociální péče, a to i oproti době před tornádem.

Směna za Duhovku

Podporu v tomto ohledu, konkrétně pro obnovu S-centra, shání Hodonínští od začátku léta i u starostů spádových obcích. „Ze sedmnácti obcí mám přislíbeno, že to patnáct podpoří. Jeden řekl, že to nepodpoří a jeden se ještě nerozhodl,“ upozornil na stav jednání hodonínský starosta Libor Střecha.

S-centrum v Hodoníně rok po tornádu: výzvy a trpělivost dochází

Přesto krajští radní před dvěma týdny jasně deklarovali, že v hodonínském S-centru nehodlají obnovovat poskytování sociálních služeb v předtornádovém rozsahu. Místo toho Hodonínu nabídli S-centrum ke směně, a to za školní areál Duhovky v místní části Bažantnice, který ale potřebuje opravy. Tam především dětem z Hodonína a okolí slouží krajská základní a speciální škola a také Středisko volného času. U něj ale radnice ještě čeká na zpracovaný znalecký posudek.

Většina zastupitelů přesto ve středu hlasovala pro deklarativní zájem směnit S-centrum za Duhovku. Pro to ale nehlasovala část opozice, která navrhovala naopak jiné usnesení. „Zastupitelstvo města deklaruje, že nebude měnit platný územní plán týkající se S-centra v Hodoníně. V případě, že opravdu kraji dáme najevo, že tam chceme S-centrum a budeme za něj bojovat, tak si myslím, že i když kraj bude objekt prodávat, tak tato překážka bude pro něj hodně těžká,“ řekl zastupitel a právník Vítězslav Krabička. O tomto usnesení, ale nakonec zastupitelstvo nehlasovalo kvůli většinové podpoře směny.