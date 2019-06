Královéhradečtí zastupitelé zrušili další soutěž na firmu pro stavbu lávky přes Labe u kongresového centra Aldis. Přihlásil se jediný zájemce. Stavbu město připravuje už od roku 2003. Teď bude vypisovat třetí tendr za poslední rok.

Nová lávka by mohla obyvatelům a návštěvníkům města sloužit na přelomu let 2019 a 2020. Nenašel se však zatím nikdo, kdo by ji postavil. | Foto: archiv MmHK