„Prasknul vodovodní řad o průměru dvě stě milimetrů, celkově je bez vody zhruba tisíc odběratelů a mělo by to být opraveno někdy v odpoledních hodinách,“ informoval mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek.

V ulici U radnice vznikla fontána, který cestou na magistrát zaujal i koaliční zastupitele za hnutí Praha sobě - jeho lídra a starostu Prahy 7 Jana Čižinského a radní pro kulturu Hanu Třeštíkovou. Oba se před místem havárie vyfotili a glosovali událost tak, že jde o nový vodní prvek v metropoli.

Petr Stuchlík, kandidát na primátora neúspěšného hnutí ANO, natočil dokonce krátké video, které umístil na facebookové stránky a do popisku napsal: „Pane primátore, opravíte to, nebo přes to hodíte tibetskou vlajku a uspořádáte komunitní setkání u vodotrysku?“

Nejnovější vodní prvek ve městě. :-)

Vše se už řeší. Ale neodolali jsme a cvakli jsme to s Hankou Třeštíkovou cestou na zastupitelstvo… pic.twitter.com/68xiDqws0x — Jan Čižinský (@jancizinsky) March 21, 2019

Pavel Válek, šéf Pražské vodohospodářské společnosti, Stuchlíkovi odpověděl, že se jednalo o poruchu na soupětí a voda stříkala z tyče z důvodu manipulace v kolektoru. Pracovníci městské firmy vodovod provizorně opravili, PVK zajistily náhradní zásobování pitnou vodou. Předpokládaný konec aktuálních havárií (jedna byla evidována ještě v nedaleké ulici Křížovnická) byl stanoven na 18 hodin.

Primátor využil rýpavé poznámky opozičního zastupitele Stuchlíka k odvetě a na jednání svolával znělkou Pirátů z Karibiku a pak na plénu prohlásil: „V blízkosti radnice vznikl nový neplánovaný projekt a zatím se neví, jestli přes něj postavíme most, budeme stavět nějaké byty nebo co s tím budeme vlastně dělat.“ Hřib tak narážel na Stuchlíkovy předvolební plány vybudovat nový obytný Libeňský most.

Opoziční zastupitelé pak požadovali z důvodu přerušení dodávky vody přerušení do 14:30. Pirátský primátor Hřib však byl toho názoru, že to není nutné. Politici se chvíli dohodovali, u některých se objevily také obavy ze šíření žloutenky, jiní přemýšleli, jak dlouho vydrží bez toalety. Po krátké pauze se šéfové zastupitelských klubů shodli, že budou pokračovat i bez tekoucí pitné vody. Krátce po půl druhé už voda na pražském magistrátu fungovala a zastupitelé si mohli dojít na záchod a umýt si ruce.

Nacher: Moje zbraně jsou selský rozum, logika a pravda

Díky havárii vody si tak užili politici hodně legrace, ale ještě ve středu došlo k humornému předstřelu na sociální síti mezi primátorem Hřibem a další tváří hnutí ANO - Patrikem Nacherem.

„Bojuju za vás každý den. Moje zbraně jsou selský rozum, logika a pravda,“ napsal šéf zastupitelů ANO a poslanec k akčnímu videu ve stylu německého seriálu Kobra 11, kde boxuje a na závěr jeho postava vystupuje z animovaného mozku. O pár dní později přidal Nacher k novému logu otázku fanouškům: „Neměl by se v dnešní době více používat selský rozum?“

Primátor Hřib toto video sdílel s popiskem, že opozice je v dobré formě a že se těší na čtvrteční zastupitelstvo. To ještě netušil, že o den později bude ještě víc veselo…