Praha si objednala v zahraničí tři a půl milionu ochranných pomůcek

Praha čeká na dodávku tří milionů roušek a půl milionu respirátorů FFP2 z Turecka a Indie. Dorazit do metropole by měly do konce tohoto týdne. Pokud dodavatelé dohodnutou lhůtu nedodrží, tak metropole od smlouvy odstoupí nebo vyjedná slevu.

Ochranná rouška - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock