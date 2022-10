Renovace se dlouhá léta odkládá. Nyní ale svitla parčíku naděje, radnice potvrdila, že plány na jeho opětovné vzkříšení jsou, prokouknout by měl do pěti let. Vzniknout má moderní a příjemná plocha pro relax i aktivnější odpočinek, pro děti, seniory i sportovce.

„Bývalo to krásné klidné místo. Jako děti jsme si tam chodívaly hrát. Také se školou nás tam často brali. Teď je to hrozné. Spousta odpadků, neudržovaná zeleň, zarostlé cesty. Myslím, že by se s tím mělo něco udělat, mohl by to být zase krásný parčík. Je na ideálním místě na okraji Žatce,“ kritizuje současný stav parku Milan Sedlák. Bufem často prochází, aktuální situace se mu ale vůbec nelíbí.

Podobný názor má Lucie Svobodová. „Pamatuji si, jak jsme chodívali na jezírko pozorovat a poslouchat žáby, těch tam byla vždycky spousta. Hodně jsme si tam hráli, později jsme tam chodívali odpočívat. Byl to pěkný park. Teď je to ale úplně jinak. Určitě bych byla pro, aby se park znovu dal dohromady,“ myslí si.

Naděje parčíku svitla poté, co žatecká radnice nechala vypracovat studii na zásadní renovaci všech parků ve městě. „Chceme postupně zrenovovat všechny parky, včetně Bufa. Hotová je v jeho případě studie, následovat bude projektová dokumentace a povolení. Rádi bychom se do toho pustili co nejdříve, ale nějaký čas zaberou přípravy a administrativa, musíme samozřejmě zajistit peníze. Věřím, že do čtyř až pěti let by mohlo být hotovo,“ slibuje žatecký místostarosta Radim Laibl, jímž vedené hnutí ANO v nedávných komunálních volbách ve městě přesvědčivě vyhrálo.

Revitalizace lokality, jejíž název je odvozen od latinského názvosloví pro žáby, které tam dříve přebývaly v jezírku, přijde určitě na miliony korun, město chce žádat o dotace.

Část lidí se obává, aby se plány znovu nepřehodnotily a obnova se neodložila. Podle Laibla by už k odkladům dojít nemělo. „Chceme, aby si v parku každý našel to své. Aby byl moderním a příjemným místem pro odpočinek, procházky, pro děti na hraní, ale také pro sportovněji založené lidi. Uvažuje se například o pumptrackové a cyklotrialové dráze,“ pokračuje Laibl. Rodiče potěší plán na vybudování dětského hřiště. Obnovou má projít také cestní síť, nové budou lavičky, koše a osvětlení.

Květnaté louky i trávníky

V plánu je vznik květnatých luk, ale i trávníků, na kterých lidé budou moci trávit čas například při pikniku. Pro odpočinek má sloužit především střední část parčíku. Součástí plánů je i vyřešení vodního systému žateckých parků. V Bufu by měly vzniknout dva nové vodní biotopy, jeden i s možností koupání. Ve studii jsou také dva nové altány, hřiště na petanque a dráhy pro milovníky terénní cyklistiky.

Kritici současného stavu parku se ptají, zda proběhnou nějaké práce v parku i před zásadní renovací. Rádi by viděli alespoň částečné úpravy, čekat na kompletní rekonstrukci se jim zdá jako dlouhá doba. Pravděpodobně se nedočkají, radnice chce čekat až na kompletní rekonstrukci. „Chceme, aby to byla komplexní obnova,“ zdůvodňuje Laibl. Zároveň slibuje lepší údržbu, v parku by se prý mohlo častěji uklízet, nyní je tam nezřídka velký nepořádek.

Lidé si rovněž stěžují na různé problémové partičky a bezdomovce. Laibl to prý probere s vedením strážníků. „Snažíme se být v Bufu co nejčastěji, bohužel jsme limitováni našimi kapacitami. Jsme tam, co nejvíce to jde,“ říká šéf žatecké městské policie Miroslav Solar s tím, že se policie soustředí hlavně na parky v centru města.