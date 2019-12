Plavat chodí každý týden. Přivezou je dcery, vždy směřují do první dráhy. „Pokud jsme zdravé, nevynecháme. Že nejdeme, to je výjimečné,“ říká šestadevadesátiletá Zora Těhlová. „Moc nás to baví a vždy se moc těšíme. Chodíme pravidelně, každý víkend,“ doplňuje ji jedenadevadesátiletá Věnceslava Dohnalová.

Obě dámy v bazénu rozhodně nezahálejí. Žádné povídání u břehu nebo jiné „šizení“. Plavou takřka bez přestávky, „ukrajují“ bazén za bazénem, většinou jich mají na kontě dvacet, tedy půl kilometru. A jejich tempo by jim mohli závidět mnozí o desítky let mladší plavci. „Plavu od dětství, mám ráda vodu. Když jsem byla malinká, naučila jsem se plavat během prázdnin a od té doby to mám ráda. A doktoři mi to schvalují, tak proč bych přestávala,“ usmívá se Zora Těhlová.

V bazénu si seniorek velmi váží, obě ženy tam dostaly také vánoční dárek – permanentku. „Jsou úžasné. Jsme rádi, že je tu máme. Říkáme jim naše štiky,“ vypráví plavčice Zdena Kovářová. Plavání oběma dámám pomáhá také se zdravotními obtížemi. „Mám artrózu, bolí mě klouby. Když ale přijdu do bazénu, krásně to rozplavu a nic mě nebolí. Je to paráda,“ libuje si Věnceslava Dohnalová.

Plaváním k lepšímu zdraví

Že je pohyb v jakémkoli věku zdravý, dokazuje také druhá seniorka. I když se jí někdy špatně chodí, musí použít chodítko, přesto ji můžete potkat skoro každý den na hodinu či hodinu a půl trvající procházce. „V bazénu vždycky pookřeji. Všechno tady rozhýbu, i na astma mi to pomáhá,“ pokračuje Zora Těhlová.

„Doktoři nám to doporučují, tak tu vždycky dáme tělu trochu zabrat,“ dodává šestadevadesátilá plavkyně. „Budeme určitě chodit dál, dokud budeme moci,“ souhlasí s ní také jedenadevadesátiletá kolegyně.

Žatecký bazén, který je znám také díky výchově mnoha českých reprezentantů, například republikových šampionů Tomáše Plevka, Davida Urbana, olympioničky Lucie Svěcené a dalších a dalších nadějných plavců, slouží veřejnosti každý den už od roku 1996. Má šest drah a dlouhý je 25 metrů. „Obě dámy by mohly sloužit jako příklad pro další. Pohyb a plavání jsou zdravotně prospěšné, obě jsou toho důkazem. Moc si jich vážíme,“ dodala Zdena Kovářová.